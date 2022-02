Rolf Mützenich fordert Konzentration auf Waffenruhe und humanitäre Hilfe

© Christoph Hardt / imago

Im Ukraine-Krieg müssen sich die aktuellen Bemühungen nach Ansicht von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich auf eine Waffenruhe und auf humanitäre Hilfe konzentrieren.

Berlin - Zudem sprach er sich am Freitag im Deutschlandfunk für eine stärkere Zusammenarbeit «innerhalb des europäischen Raums» aus. Man müsse stärker zusammenrücken und sich auch bei den militärischen Kapazitäten ergänzen. Zum Thema nukleare Abschreckung sagte der Fraktionschef: «Ich habe weiterhin grundsätzliche Zweifel an nuklearen Abschreckungskapazitäten.» Die Abschreckung habe offensichtlich nicht so gewirkt, wie deren Verfechter immer wieder gedacht hätten. «Es hat eben den russischen Präsidenten nicht abgehalten.» Man nehme Abschreckung ernst, es gehe aber um zwei Standbeine, sagte Mützenich. «Die Kuba-Krise ist doch nicht alleine dadurch gelöst worden, dass Chrustschow die Atomraketen von Kuba abgezogen hat, sondern gleichzeitig damals Präsident Kennedy auch die in der Türkei aufgestellten amerikanischen Atomwaffen.»

Putin hatte am Donnerstagmorgen nach monatelangem Truppenaufmarsch an den Grenzen eine großangelegte Offensive gegen das Nachbarland gestartet. Während russische Panzer auf das Territorium der ehemaligen Sowjetrepublik vorstießen, gab es Luftangriffe im ganzen Land. (dpa)