Papst Franziskus: Kritik an Engagement der Menschen

Das Oberhaupt der katholischen Kirche: Papst Franziskus © IMAGO/Evandro Inetti

Papst Franziskus prangert das fehlende Engagement der Menschen an.

Rom - «Wir werden zu Meistern der Kompliziertheit, die viel herumreden, aber wenig machen», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwoch in seiner Predigt zum Allerseelentag im Petersdom in Rom. Viele sagten gerne zu allem ja, aber am Ende werde es zu einem nein. «Migranten aufnehmen, ja, klar, aber das ist eine generell komplizierte Frage und betrifft die Politik. Ich mische mich nicht in diese Dinge ein», nannte der 85 Jahre alte Argentinier als Beispiel.

Der in Buenos Aires geborene Franziskus feierte am Allerseelentag eine Messe mit Gläubigen und Kirchenvertretern für die verstorben Kardinäle und Bischöfe. Aus dem deutschen Sprachraum starben in den zurückliegenden zwölf Monaten sechs Bischöfe, darunter die Deutschen Wilhelm Schraml (früher Bischof von Passau), Franz Grave (früher Weihbischof von Essen) und Franz Vorrath (früher Weihbischof von Essen). (dpa)