Papst wünscht sich mehr Solidarität auf der Welt

Papst Franziskus spricht sich für mehr Zusammenhalt in der Welt aus © IMAGO/VATICAN MEDIA / ipa-agency.net

Von den Erfahrungen der Pandemie und des Ukraine-Krieges geprägt hofft Papst Franziskus, dass Staaten in Zukunft solidarischer und weniger nationalistisch handeln.

Rom - «Wir können nicht mehr nur daran denken, den Bereich unserer persönlichen oder nationalen Interessen zu schützen, sondern wir müssen uns im Lichte des Gemeinwohls begreifen, mit einem Gemeinschaftssinn, das heißt als ein „Wir“, das offen ist für eine allumfassende Geschwisterlichkeit», sagte das aus Buenos Aires stammende Oberhaupt der Katholiken in einer am Freitag veröffentlichten Botschaft anlässlich des Weltfriedenstages am 1. Januar.

Es sei «an der Zeit, dass wir uns alle für die Heilung unserer Gesellschaft und unseres Planeten einsetzen und die Grundlagen für eine gerechtere und friedlichere Welt schaffen, die sich ernsthaft um ein Gemeinwohl müht, das wirklich alle mit einschließt», sagte Franziskus im Vatikan und unterstrich, dass viele moralische, soziale, politische und wirtschaftliche Krisen miteinander verwoben seien.

Die Corona-Zeit habe der Welt gezeigt, «dass wir alle einander brauchen, dass unser größter, wenn auch zerbrechlichster Schatz die menschliche Geschwisterlichkeit ist», sagte der Papst in Rom. «Wir haben auch gelernt, dass das Vertrauen in den Fortschritt, in die Technologie und in die Effekte der Globalisierung nicht nur übertrieben gewesen ist, sondern sich in eine individualistische und götzendienerische Vergiftung verwandelt hat, welche die erwünschte Sicherstellung von Gerechtigkeit, Eintracht und Frieden gefährdet.»

Der Krieg in der Ukraine stellt für Franziskus «eine Niederlage für die ganze Menschheit dar und nicht nur für die direkt beteiligten Parteien. Während man für Covid-19 einen Impfstoff gefunden hat, wurde gegen den Krieg noch keine geeignete Lösung gefunden.»

Der Pontifex forderte umfangreiche Anstrengungen, etwa eine bessere, öffentliche Gesundheitsversorgung für alle, mehr Aktionen für den Frieden, wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel sowie Nahrung und menschenwürdige Arbeit für alle, die größte Not leiden. (dpa)