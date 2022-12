Rettung von mehr als 70 Flüchtlingen aus dem Mittelmeer von Ärzte ohne Grenzen

Aktionen zur Seenotrettung durch Ärzte ohne Grenzen © IMAGO/Valeria Ferraro

Über 70 Bootsflüchtlinge hat die zivile Seenotrettung von Ärzte ohne Grenzen im zentralen Mittelmeer gerettet.

Rom - Darunter seien viele Frauen und Minderjährige gewesen, twitterte die private Hilfsorganisation mit Hauptsitz in Genf am späten Sonntagabend. Einen Tag zuvor hätten die Menschen mit ihrem überfüllten Schlauchboot von der Küste des nordafrikanischen Bürgerkriegslandes Libyen abgelegt. Die Crew von Ärzte ohne Grenzen hatte Ende der vergangenen Woche mit der «Geo Barents» ihr Einsatzgebiet im Mittelmeer erreicht.

Immer wieder retten die freiwilligen Helfer dort Migranten, die auf der Überfahrt in die EU in Seenot geraten. Auch die deutschen Schiffe «Humanity 1» und «Louise Michel» sind derzeit in der Gegend vor den Küsten Libyens und Tunesiens auf einer Seenotrettungsmission im Einsatz. Meist bringen sie die Geretteten nach Italien. Die rechte Regierung in Rom will das jedoch verhindern. Vor wenigen Wochen führte das zu einem diplomatischen Streit mit Deutschland und Frankreich, als mehrere Seenotretter-Schiffe vor der Küste Siziliens ausharrten und auf die Zuweisung eines Hafens seitens der italienischen Behörden warteten. (dpa)