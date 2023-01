Großer Vermittler des Glaubens: Papst Franziskus würdigt Benedikt XVI.

Papst Franziskus bezeichnet Benedikt XVI. als «großen Meister der Katechese» © IMAGO/Maurizio Brambatti

Nach dem Tod von Benedikt XVI. hat Papst Franziskus seinen Vorgänger als großen Vermittler des Glaubens gewürdigt.

Rom - Der emeritierte Pontifex sei ein «großer Meister der Katechese» gewesen, sagte Franziskus am Mittwochmorgen zum Beginn der Generalaudienz im Vatikan. Als Katechese wird in der katholischen Kirche die Vermittlung und Erklärung des christlichen Glaubens bezeichnet.

«Sein scharfes und höfliches Denken war nicht selbstbezogen, sondern kirchlich, denn er wollte uns immer zur Begegnung mit Jesus begleiten», sagte der in Buenos Aires geborene Franziskus über den gebürtigen Bayern, der am Silvestertag im Alter von 95 Jahren gestorben war.

«Jesus, der auferstandene Gekreuzigte, der Lebendige und der Herr, war das Ziel, zu dem uns Papst Benedikt führte, indem er uns an die Hand nahm. Möge er uns helfen, in Christus die Freude des Glaubens und die Hoffnung des Lebens wiederzuentdecken», ergänzte Franziskus. Zuvor hatte er sich verbunden gezeigt mit jenen Gläubigen, die dem gestorbenen Benedikt im Petersdom in Rom die letzte Ehre erweisen.

An die deutschen Pilger gerichtet sagte Franziskus: «Mit den Worten unseres lieben Verstorbenen Benedikt XVI. möchte ich euch zurufen: «Wer glaubt, ist nie allein!» Wer Gott zum Vater hat, hat viele Brüder und Schwestern. In diesen Tagen erleben wir in besonderer Weise, wie umfassend diese Weggemeinschaft des Glaubens ist und dass sie auch mit dem Tod nicht endet.» (dpa)