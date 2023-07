„Neuen Tiefpunkt erreicht“: DeSantis erntet wütende Kritik für homophobes Wahlvideo

Anti-Trump-Kampagne

Donald Trump als größter Fan der LGBTQ-Bewegung: Diesen Eindruck will jedenfalls sein Konkurrent Ron DeSantis mit einem Video vermitteln.

Tallahassee – Ron DeSantis will Donald Trump Konkurrenz machen und Präsident der Vereinigten Staaten werden. Der rechte Hardliner aus Florida startet früh in den Wahlkampf und greift den ehemaligen Präsidenten direkt scharf an. Auch Trump hatte zuvor immer wieder gestichelt und DeSantis vor einer Kandidatur gewarnt. Der Gouverneur von Florida positioniert sich allerdings noch weiter rechts als Trump, wie ein neues Wahlkampfvideo seiner Unterstützer zeigt.

Sie werfen Trump dabei vor, nicht hart genug gegen die LGBTQ-Gemeinschaft vorzugehen, sich stattdessen von ihr unterstützen zu lassen. Die Botschaft: Wer Trump wählt, wählt einen LGBTQ-Anhänger. Das Video wurde am 30. Juni, der letzte Tag des Pride Months, auf Twitter veröffentlicht – und ruft auch bei Republikanern scharfe Kritik hervor.

DeSantis macht Wahlkampf gegen Trump – und gegen LGBTQ-Leute

Das Video beginnt mit einem Ausschnitt einer Rede Trumps beim Parteitag der Republikaner. Trump sagte damals: „Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um unsere LGBTQ-Bürger zu beschützen.“ Dazu werden Fotos und Überschriften von Nachrichtenartikeln gezeigt, die Trump mit der trans Frau Caitlyn Jenner oder „LGBTQ for Trump“-Shirts in dessen Online-Shop zeigen.

Auch Überschrift und Vorspann eines Artikels des Wall Street Journal werden eingeblendet. Darin heißt es: „Donald Trump steht auf der Seite von Disney. Der ehemalige Präsident wird woke, um über Ron DeSantis herzuziehen.“ Der Gouverneur hatte im Streit mit Disney ein Gesetz unterzeichnet, das dem Freizeitpark „Disney World“ in Florida das Recht auf Selbstverwaltung entzieht. Anlass dafür war Kritik vom Disney-Konzern an einem LGBTQ-feindlichen Gesetz in dem Bundesstaat. Zuletzt marschierten sogar Neonazis vor Disney World auf.

Das sogenannte „Don‘t say Gay“-Gesetz von DeSantis verbietet es, in Grundschulen über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität „in einer Weise zu unterrichten, die nicht alters- oder entwicklungsgemäß für Schüler“ ist. Trump hatte sich auf Disneys Seite gestellt und DeSantis vorgeworfen, zum wirtschaftlichen Nachteil für Florida zu handeln.

Weiter geht es im Video mit einem Twitter-Post Trumps aus dem Jahr 2019, in dem der damalige Präsident die Errungenschaften und Beiträge von LGBTQ-Leuten in den USA würdigte. Unter anderem folgt noch ein Ausschnitt aus einem Trump-Interview, in dem er sagte, dass er Caitlyn Jenner jede Toilette im Trump Tower nutzen lassen würde, die sie möchte.

DeSantis lässt sich für transphobe Politik feiern

Dann schlägt das Video um. Mit bedrohlicher Musik untermalt wird gefeiert, dass DeSantis von Medien verteufelt wird, auf einem „Kreuzzug“ sei oder „drakonische“ Gesetzte gegen trans Personen verabschiede. Zum Schluss ist noch ein eingeölter Bodybuilder zu sehen.

Mit dem Video hat DeSantis wütende Reaktionen hervorgerufen. US-Verkehrsminister Pete Buttigieg sagte im Gespräch mit CNN: „Ich lasse jetzt mal außen vor, wie seltsam es ist, dass man seine Männlichkeit beweisen will, indem man ein Video veröffentlicht, in dem man zwischen eingeölten Bodybuildern mit freiem Oberkörper zu sehen ist, und komme zum eigentlichen Thema, das mich jedes Mal beschäftigt, wenn ich so etwas im politischen Raum sehe“, sagte der Demokrat und erste offen homosexuelle Bundesminister. Buttigieg wirft vor, echte politische Probleme völlig zu ignorieren. Stattdessen würde er versuchen, das Leben einer ohnehin diskriminierten Minderheit noch schwerer zu machen.

Kritik an Ron DeSantis: „Er ist so verzweifelt“

Auch die TV-Persönlichkeit Caitlyn Jenner, die in dem Video mehrmals vorkommt, äußerte sich via Twitter: „DeSantis hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Aber er ist so verzweifelt, dass er alles versucht, um voranzukommen – das ist das Leitmotiv seiner Kampagne.“ DeSantis könne die US-Wahl nicht gewinnen, wenn er Leute scharf angreift, die einen „wesentlichen Teil der konservativen Bewegung“ ausmachten, so Jenner. Die sogenannten „Log Cabin Republicans“, die sich innerhalb der Partei für LGBTQ-Rechte einsetzen, verurteilten die „extreme Rhetorik“ in dem Video. Der Gouverneur begebe sich auf „homophobes Terrain“.

Ist Trump etwa die „moderate“ Alternative? Auch der ehemalige Präsident grenzt sich nicht von LGBTQ-feindlicher Politik ab – ganz im Gegenteil. Ganz opportunistisch kündigte er bei einer Rede am Freitag an, bei einer Wiederwahl gleich am ersten Tag Gelder für Schulen zu blockieren, die sich für den „Transgender-Wahnsinn“ einsetzen. Bis zu den Vorwahlen werden noch Monate vergehen, doch der Wahlkampf zwischen Trump und DeSantis droht bereits jetzt auszuarten. (lrg)

