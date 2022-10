Midterms: Dafür steht Ron DeSantis bei den Wahlen in den USA

Von: Joshua Schößler

Der Republikaner Ron DeSantis wird möglicherweise Präsidentschaftskandidat für die US-Wahl 2024. Er kämpft bei den Midterms um Stimmen. Ein Überblick.

Washington D.C. – Ron DeSantis ist Gouverneur von Florida. In der Republikanischen Partei gilt er jedoch als aussichtsreicher Kandidat für das Amt des amerikanischen Präsidenten. Insbesondere durch seine langjährige Unterstützung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump schärfte DeSantis sein politisches Profil. Wofür steht der streng konservative Mann, der bei den Midterm-Wahlen in den USA antritt?

Midterms: Ron DeSantis möchte als Gouverneur von Florida wiedergewählt werden

Um eine Chance auf das Amt des US-Präsidenten zu haben, muss Ron DeSantis zunächst bei den Midterms sein Amt als Gouverneur verteidigen. Diese finden am 8. November 2022 statt. Die US-Bürger entscheiden an diesem Tag, welche Abgeordnete in den Senat und das Repräsentantenhaus einziehen. Zudem wird in insgesamt 36 Bundesstaaten ein neuer Gouverneur gewählt. So auch in Ron DeSantis‘ Staat Florida.

Name Ronald Dion „Ron“ DeSantis Geburtstag 14. September 1978 Geburtsort Jacksonville, Florida Parteizugehörigkeit Republikanische Partei Familie verheiratet, drei Kinder

Bei den Midterms konkurriert Ron DeSantis mit Charlie Christ von der Demokratischen Partei. Er gilt als gemäßigter Demokrat und sitzt derzeit im Repräsentantenhaus. Charlie Christ war bereits von 2007 bis 2011 kalifornischer Gouverneur, damals jedoch noch als Mitglied der Republikaner. Bei den anstehenden Wahlen ist Ron DeSantis jedoch der Favorit. Die auf Umfragen spezialisierte Nachrichtenseite FiveThirtyEight prognostiziert ihm derzeit eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent, die Wahl zu gewinnen.

Ron DeSantis‘ Kindheit und Jugend

Ron DeSantis wurde am 14. September 1978 in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida geboren. Er entstammt einer Familie italienischer Einwanderer. Alle seine acht Urgroßeltern immigrierten aus Italien, seine Eltern Ronald DeSantis Sr. und Karen Rogers kamen jedoch bereits in Florida zur Welt.

Ron DeSantis genoss eine katholische Erziehung. Er studierte nach seinem College-Abschluss zunächst an der Yale University, später an der Harvard Law School. Er war unter anderem Kapitän seines College-Baseballteams und Mitglied der Studentenverbindung Delta Kappa Epsilon. Sein Studium schloss DeSantis mit „Juris Doctor Cum Laude“ ab.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis führt den Gedenktag für „Opfer des Kommunismus“ ein © IMAGO/Alie Skowronski

2004 begann Ron DeSantis als Offiziersanwärter zu arbeiten

Nebenbei begann Ron DeSantis 2004 als Offiziersanwärter bei der Marinegerichtsbarkeit beim Judge Advocate General’s Corps (JAGC) der US Navy zu arbeiten. Ab 2005 war er auf dem Stützpunkt Naval Station Mayport beschäftigt. 2006 wurde er zum Lieutenant befördert. In dieser Zeit arbeitete er unter anderem für den Kommandeur der „Vereinigten Einsatzgruppe Guantanamo“, die für das amerikanische Gefangenenlager auf Kuba zuständig ist. 2007 ging Ron DeSantis für ein Jahr als militärischer Rechtsberater in den Irak. Für seinen Einsatz erhielt er zahlreiche militärische Auszeichnungen.

Im Anschluss arbeitete Ron DeSantis als Ermittler im Büro des Bundesstaatsanwalts in Florida, unterrichtete zudem Militärrecht an der Florida Coastal School of Law und arbeitete als Militärstrafverteidiger.

Von 2013 bis 2018 saß Ron DeSantis als republikanischer Abgeordneter Floridas im US-Repräsentantenhaus in Washington, D.C. Dort war er trotz mehrfacher Wiederwahl relativ erfolglos: In fünf Jahren im Kongress initiierte Ron DeSantis vier eigene Gesetzesvorlagen – keine davon konnte er durchbringen.

Ron DeSantis als Gouverneur von Florida

Ron DeSantis gehört zum streng konservativen Lager der Republikanischen Partei. So wurde er 2018 zum Gouverneur von Kalifornien gewählt, obwohl er mit rassistischen Äußerungen gegenüber seinen schwarzen Gegenkandidaten Andrew Gillum aufgefallen war. Sein Amt trat er 2019 an.

Ron DeSantis ist Mitbegründer der „Freedom Caucus“-Bewegung. Diese stellt sich gegen jede Reformbestrebung der Demokraten. Er gilt als einer Klimawandel-Skeptiker und ist Unterstützer der Waffen-Lobby. Umstritten sind DeSantis „Don‘t Say Gay“- und „Stop Woke“-Gesetze, die das Erwähnen von Gender-Themen und die Aufklärung über Rassismus an Kindergärten und Grundschulen verbieten. Zudem organisierte DeSantis Wahlkreise in Florida zum Vorteil seiner Partei und zum Nachteil der Demokraten neu.

Midterms: Ron DeSantis und die Wahlen in den USA

Inwiefern Ron DeSantis sich realistische Hoffnungen auf das Präsidentenamt machen kann, hängt auch mit seinem großen Vorbild Donald Trump zusammen. Doch angesichts der juristischen Probleme des Ex-Präsidenten und steigender Umfragewerte des eine Generation jüngeren Gouverneurs wird immer öfter über eine mögliche Kampfkandidatur DeSantis‘ spekuliert. So können die Midterms für Ron DeSantis als eine Art Probelauf für die US-Wahl 2024 betrachtet werden. (Joshua Schößler)