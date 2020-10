Biograf der Royals warnt: Bruch zwischen Harry und William ist „schlimmer als alle denken“

Der Royal-Biograf Robert Lacey hat monatelang mit Insidern des britischen Königshauses gesprochen - und recherchiert, wie es zum Zerwürfnis von William und Harry kam.

Während der Recherchen für sein neues Buch „Battle of brothers“ hat Royal-Biograf Lacey herausgefunden: Um das Verhältnis von William und Harry steht es noch schlimmer als gedacht.

Lacey ist überzeugt: Der Bruch zwischen beiden muss repariert werden.

Sollte das zerrüttete Verhältnis bestehen bleiben, hätte das für die britische Monarchie verhängnisvolle Konsequenzen, warnt der Autor.

Robert Lacey kennt sich aus im britischen Königshaus, als Biograf und Historiker hat er Einblicke, die sonst die wenigsten haben. Und bisher war sein Verhältnis zu den Royals auch ein gutes, doch seit kurzem scheint das anders zu sein. Haben sich er und die königliche Familie bei seinen bisherigen Büchern häufig abgestimmt, sorgt sein neuestes Werk „Battle of Brothers“ nun offenbar für Eiszeit zwischen den Beteiligten.

Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, habe Lacey wichtige Kapitel des neuen Buchs an das britische Königshaus geschickt, den Umschlag allerdings ungeöffnet wieder zurückerhalten. Laceys Recherchen zum Verhältnis zwischen den beiden Prinzen William und Harry treffen offenbar einen Nerv - auch bei den Royals.

Royals-Biograf Lacey warnt: Der Bruch zwischen Harry und William muss repariert werden

Lacey selbst habe früher nicht daran glauben wollen, als in Zeitungen von Zerwürfnissen zwischen William und Harry berichtet wurde, wird er in der „Daily Mail“ zitiert. Doch nun sagt der Autor: „Es ist eigentlich sogar schlimmer, als alle denken“.

Er ist überzeugt: Wenn der Bruch zwischen den beiden Prinzen nicht repariert wird, könnte er „gemeinsam mit der Abdankungskrise und dem Tod von Prinzessin Diana als Trauma in die Geschichte der Monarchie eingehen“. Noch sei Zeit, zu handeln. Aber den Eindruck, dass im Palast gehandelt wird, habe er nicht.

Für sein neues Buch hat Lacey über viele Monate mit Insidern des britischen Königshauses gesprochen. Er schreibt, wie es dazu kommen konnte, dass das Verhältnis zwischen William und Harry heute derart zerrüttet ist. Auch das Königshaus selbst sei daran nicht unschuldig.

Die moderne Monarchie ist auf den Brüdern Harry und William aufgebaut

Lacey warnt: Die Beziehung zwischen den beiden Prinzen sei von großer Bedeutung für die Zukunft der Monarchie. „Es ist eine Frage der Werte, sogar eine der Nationalmoral“, zitiert ihn die „Daily Mail“. Die Idee der modernen Monarchie sei auf diesen beiden Brüdern aufgebaut worden.

Harrys Ehefrau Meghan Markle rüttle nun an dieser Idee. „Sie hat all das verändert. Sie ist schwierig. Sie hat ein unglaubliches und gefährliches Maß an Selbstbewusstsein“, so Lacey. Das Königshaus habe das womöglich unterschätzt, da Harry der Zweitgeborene ist. Dementsprechend nachlässig sei der Umgang gewesen. „Der Zweitgeborene wird immer schlecht behandelt, um nicht zu sagen grausam“, sagt der Insider.

Lacey ist zudem der Meinung, dass es nun an William liegt, den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen. „Oder will Prinz William als der König in die Geschichte eingehen, der seine Familie nicht zusammenhalten konnte? Das Problem muss gelöst werden.“