RT-Streit: Auch Johnson arbeitet jetzt an Sender-Aus - Türkei könnte derweil Deutsche Welle „zensieren“

Von: Felix Durach

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson will die Lizenz des russischen Auslandssenders RT prüfen lassen. © Jessica Taylor/AFP

Nach Deutschland erwägt nun auch die britische Regierung Schritte gegen den russischen Auslandssender RT. In der Türkei gerät derweil der deutsche Sender DW unter Druck.

London - Die britische Regierung will es Deutschland gleich tun und gegen den russischen Sender RT in Großbritannien vorgehen. Premierminister Boris Johnson gab am Mittwoch im Parlament bekannt, er habe seine Kulturministerin Nadine Dorries gebeten, eine Überprüfung der Sendelizenz von RT bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Ofcom zu beantragen.

Ukraine-Krise: Johnson will Sendelizenz von russischem Sender RT in Großbritannien prüfen

Im Rahmen der sich weiterhin zuspitzenden Ukraine-Krise will Johnson einen Entzug der Lizenz des russischen Senders in Erwägung ziehen. RT gilt als internationales Propaganda-Instrument des Kremls. Der Premierminister betonte jedoch, es sei wichtig, dass Ofcom die Entscheidung über die Sendelizenz treffe und nicht Politiker über die Zulassung von Medien entscheiden, „wie dies in Russland geschieht“. Großbritannien sei „ein Land, das an die Freiheit der Meinungsäußerung glaubt“, so Johnson.

Ausstrahlungsverbot für RT in Großbritannien? Moskau droht mit Gegenmaßnahmen gegen BBC

Die Lizenzbehörde hat bereits angekündigt, der Untersuchung mit Blick auf die schwere Krise in der Ukraine Priorität einzuräumen. Moskau reagierte nüchtern auf die Ankündigung aus London und stellte Gegenmaßnahmen gegen die britische Rundfunkgesellschaft BBC in Aussicht. „Wenn Großbritannien seine Drohung gegen das britische Medium umsetzt, werden Gegenmaßnahmen nicht auf sich warten lassen“, erklärte die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa.

Ein ähnliches Verhalten zeigte der Kreml bereits Anfang Februar, als die deutsche Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Medienanstalten dem Sender RT DE die Ausstrahlung untersagte. Als Reaktion auf diesen Schritt musste im Gegenzug das Büro der Deutschen Welle (DW) in Moskau schließen.

Deutsche Welle: Nach Aus in Russland - jetzt drohen auch in der Türkei Maßnahmen

Ein Vorbild an der russischen Regierung will sich offenbar der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nehmen, wie auch fr.de* berichtet. Denn auch in der Türkei droht dem Online-Angebot der Deutschen Welle jetzt das Aus. Die türkische Rundfunkbehörde hat DW und weitere Auslandssender dazu aufgefordert, eine Lizenz für ihr On-Demand-Angebote in der Türkei zu beantragen. Diese Maßnahme bezieht sich nach Einschätzung von DW-Intendant Peter Limbourg jedoch nicht nur auf formale Aspekte des Programms, sondern würde auch inhaltliche Einschränkungen mit sich bringen.

DW wehrt sich gegen türkische Forderunge und spricht von „Zensur“

„Sie gibt den türkischen Behörden die Möglichkeit, aufgrund einzelner, kritischer Berichte das gesamte Angebot zu sperren, wenn diese Berichte nicht gelöscht werden. Damit würde die Möglichkeit einer Zensur eröffnet“, sagte Limbourg am Dienstag. Man werde deshalb Widerspruch einlegen und auch vor türkische Gerichte ziehen. Auch der türkische Cyberrechts-Aktivitst Yaman Akdeniz sprach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von einem „schwerwiegenden politischen Eingriff in die redaktionelle Unabhängigkeit“, den die Lizenzierung zu Folge hätte.

Die Aufforderung zur Lizenzbeantragung beruht dabei auf einem Gesetz aus 2019, mit dem die türkische Regierung ihre Kontrolle über nationale Internet-Plattformen erweiter hatte. Neben nationalen Angeboten, soll die Regelung nun auf internationale Angebote wie DW erweitert werden. (fd/dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA