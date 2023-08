„Schwere Verfehlungen“: RTL entlässt Moderator nach gefälschtem Petry-Tweet

Von: Emanuel Zylla

Weil er der ehemaligen AfD-Vorsitzenden Frauke Petry Worte in den Mund gelegt hat, trennt sich RTL von „Explosiv“-Moderator Maurice Gajda.

Köln – Erst das Statement auf der RTL-Website am Freitagmorgen (18. August), wenig später der Tweet auf X (ehemals Twitter): Der Kölner TV-Sender RTL entschuldigt sich bei der ehemaligen AfD-Vorsitzenden Frauke Petry für ein journalistisches Fehlverhalten seines „Explosiv“-Moderators und Reporters Maurice Gajda. Bei einem Interview am 5. August im RTL-Magazin „Explosiv“ mit dem Sänger Trong Hieu Nguyen, einem Teilnehmer zum Vorentscheid vom Eurovision Song Contest 2023, hat Gajda wohl eine schwerwiegende Lüge über eine Aussage von Petry verbreitet. Die führte nun zu Gajdas fristloser Kündigung.

Tweet, den es so von Frauke Petry nie gegeben hat: RTL-Moderator fristlos entlassen

Gajda behauptete beim Gespräch mit dem Sänger, Petry habe über ihren Twitter-Account folgendes über Nguyen getweetet: „Ich glaube, kein normaler Deutscher will einen rosa gefärbten Asiaten beim ESC sehen.“ Sogar ein vermeintlicher Screenshot des Tweets wird in dem Beitrag eingeblendet und Gajda behauptet, der Tweet sei mittlerweile gelöscht worden. Alles entpuppte sich als Lüge. Auch in Online-Archiven ist der Tweet mit diesem Wortlaut nicht auffindbar.

Petry, einst Parteisprecherin der AfD, reagierte am 15. August auf X: „Wie man mit politisch unbequemen Personen umgeht, demonstriert ⁦RTL ⁩hier eindrucksvoll.“ Sie bezeichnete den vor laufenden Kameras vorgetragenen und vermeintlichen Tweet von ihr als „Fake“ und kündigte rechtliche Schritte an. „Abmahnung ist unterwegs“, kommentierte sie unter ihrem Post.

Erst schwere Vorwürfe, dann die Bestätigung: Der mittlerweile ehemalige RTL-Moderator Maurice Gajda hat über einen Tweet der Ex-AfD-Vorsitzenden Frauke Petry berichtet, den es niemals gab. Dafür wurde er nun vom Sender entlassen. © IMAGO/Christoph Hardt

Erst Schutz für den Moderator, dann klare Worte von RTL

Bei einem nur noch im Online-Archiv auffindbaren X-Post vom 15. August stand RTL zunächst noch auf der Seite seines Moderators: „Unser Reporter hat den Tweet im März gesehen und wortgetreu notiert. Er verbürgt sich dafür.“ Zum im Beitrag eingeblendeten Screenshot des Petry-Tweets kommentiert RTL: „Die grafische Umsetzung im Design des Twitter-Profils von Frauke Petry verstößt allerdings gegen unsere journalistischen Guidelines. Dafür entschuldigen wir uns.“

Aus der Teil-Entschuldigung musste nun am 18. August eine vollumfängliche werden, die Martin Gradl, Co-Geschäftsführer von RTL News formulierte: „Wir entschuldigen uns bei Frau Dr. Petry. Wir haben Maurice Gajda als engagierten und leidenschaftlichen Reporter kennengelernt. In diesem Fall gibt es aber zahlreiche eklatante Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht.“ Der TV-Beitrag vom freien Reporter und Moderator sei nicht mit den journalistischen Grundsätzen des Senders vereinbar. Maurice Gajda habe hier „schwere Verfehlungen“ begangen. (Emanuel Zylla)