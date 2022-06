Ruanda: Migrations-Abkommen mit Großbritannien soll beibehalten werden

Teilen

Ruanda hält an dem Deal mit Großbritannien fest © IMAGO/Tayfun Salci

Das umstrittene Migrations-Abkommen mit Großbritannien möchte Ruanda beibehalten.

Kigali - Ruanda will an dem umstrittenen Abkommen mit Großbritannien festhalten und Migranten aufnehmen, die illegal in Großbritannien eingereist sind und für ihren Asylantrag in das ostafrikanische Land deportiert werden sollen. «Ruanda sieht sich weiterhin verpflichtet, dass diese Partnerschaft funktioniert», sagte Regierungssprecherin Yolande Makolo am Mittwoch in Kigali der Deutschen Presse-Agentur.

Ausgeflogen werden sollen Menschen verschiedenster Nationalität. Eine Rückkehr nach Großbritannien ist nicht vorgesehen - auch dann nicht, wenn sie in einem Asylverfahren in Ruanda als Flüchtlinge anerkannt werden.

Am Dienstagabend hatten Gerichtsentscheidungen in buchstäblich letzter Minute dafür gesorgt, dass ein bereitstehendes Flugzeug nicht wie vorgesehen mit einer kleinen Gruppe Flüchtlinge nach Kigali starten konnte. «Wir lassen uns durch diese Entwicklungen nicht abschrecken», sagte Makolo. «Ruanda steht bereit, die Migranten aufzunehmen, wenn sie ankommen und ihnen in unserem Land Sicherheit und Chancen zu geben.»

Ruanda hatte von Großbritannien zunächst 120 Millionen Pfund (knapp 139 Millionen Euro) erhalten, außerdem soll es Geld für Verpflegung und Ausbildung geben. Das Abkommen hatte scharfe Kritik von Menschenrechtsgruppen und dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hervorgerufen. Auch die Menschenrechtslage in Ruanda, das von Langzeitpräsident Paul Kagame regiert wird, wurde als problematisch angesehen. (dpa)