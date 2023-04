Postwurfsendung des Todes: Wagner rekrutiert nun im Briefkasten - und wirbt mit „Lebensversicherung“

Von: Florian Naumann

Keine Discounter-Angebote - sondern Werbung für den Kriegseinsatz: Jewgeni Prigoschins Gruppe Wagner wirbt verzweifelt um Ukraine-Rekruten.

Syktywkar/München - Aktuelle Sonderangebote auf Hochglanzpapier im Briefkasten: Ein gewohntes Bild in Deutschland. Und wohl auch auf der gesamten Nordhalbkugel. Im nordwestrussischen Syktywkar landete zuletzt aber offenbar nicht nur Reklame für den örtlichen Discounter im Posteingang:

Das unabhängige Medienprojekt SOTA dokumentierte am Dienstagabend (4. April) auf seinem Telegram-Kanal eine bemerkenswerte Postwurfsendung der im Ukraine-Krieg zuletzt stark gebeutelten Söldnergruppe Wagner. Ein Foto präsentierte ein Faltblatt im üblichen Werbestil: Die Außenseite zeigt sich der Aufnahme zufolge im Retro-Look, „zusammen gewinnen!“, steht in roter Farbe auf Glanzpapier geschrieben.

Wagner-Gruppe wirbt auf Glanzpapier für Ukraine-Krieg: 240.000 Rubel - und eine Lebensversicherung

Auf der Innenseite prangt das Wagner-Logo in der harmloseren Variante - ohne Totenkopf. Hinzu kommen eine faksimilierte Unterschrift und in Stichpunkten übersichtlich vermeintliche Vorteile des vorliegenden Angebots. „Flugblätter mit dem Vorschlag, Wagner PMC beizutreten, liegen jetzt in den Briefkästen“, erläuterte die SOTA-Redaktion. Das sei „insbesondere“ in Syktywkar in der Teil-Republik Komi der Fall.

Agiert mit seinen Söldnern für Putin als Schattenarmee: Wagner-Boss Jewgeni Prigoschin. © Itar-Tass/Imago/Montage

Auch der Inhalt hat es in sich: Das Flugblatt fordere Männer zwischen 21 und 60 Jahren zum Kampf für Wagner in der Ukraine auf, übersetzte der schwedische TV-Sender SVT. Das Angebot umfasse die - bereits bekannten - 240.000 Rubel Sold; umgerechnet rund 3.500 Euro.

Hinzu kommen aber weitere „Appetizer“: Die Wagner-Gruppe wirbt nun offenbar mit einer soliden Kampfausbildung. An deren Qualität hatte es im Laufe des Ukraine-Kriegs durchaus Zweifel gegeben. Rekruten seien lediglich mit Anweisungen auf Tablets ins Frontgebiet geschickt worden, hieß es etwa. Ebenfalls Teil des Angebots ist den Bericht zufolge eine „Lebensversicherung“ - ein mindestens zwiespältiger Benefit eines Kriegseinsatzes. Wagners Verluste gelten als hoch.

Wagners Trump ist die Menge seiner Söldner - Machtkampf in Russland?

Komi ist eine dünnbesiedelte Region rund 1.000 Kilometer nordöstlich von Moskau, Syktywkar ist die einzige Großstadt der russischen Teilrepublik. Gerade finanzielle Anreize könnten also Zugkraft besitzen. Für Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ist die personelle Stärke seines Söldnerheeres ein wichtiger Trumpf im Machtkampf rund um den Kreml. Er hatte zuletzt mit einem skurril anmutenden Interview Spekulationen über Ambitionen auf eine Putin-Nachfolge geschürt. Auch der tödliche Anschlag gegen Militärblogger Wladlen Tatarski könnte Experten zufolge ein weiterer Akt im Machtkampf gewesen sein.

Allerdings wurde die Luft für die Gruppe Wagner zuletzt dünner. Die über Monate üblichen Rekrutierungen in Gefängnissen hat Putins Regierung Prigoschin zwischenzeitlich untersagt. Zugleich machte die These die Runde, der Kreml verheize gezielt Wagner-Söldner in der blutigen Schlacht um Bachmut. Prigoschin konnte allerdings am Montag (3. April) wieder einmal einen symbolischen Triumph feiern: Er verbreitete die Nachricht über die Einnahme des Verwaltungsgebäudes von Bachmut.

Werbung für Ukraine-Einsatz: Auch Putins Armee verblüffte mit makaberem Angebot

Laut SOTA trägt die aktuelle Postwurfsendung aber nicht Prigoschins Unterschrift. Das Signet gehöre Andrej Troschew, heißt es dort. Troschew tritt immer wieder als Wagner-Sprecher auf. Teils firmiert er in Medienberichten auch als Prigoschins Stellvertreter. In Syrien habe Troschew Wagners örtliche Zentrale geleitet, schreibt das Medium in seinem Telegram-Post.

Auch Wladimir Putins russische Armee hat vor einiger Zeit mit einem makaberen „Sonderangebot“ überrascht: Rekruten können kostenlos zur Samenbank. (fn)