Stärkster Rückgang der deutschen Importpreise seit 2009

Starker Abfall der deutschen Importpreise. © IMAGO/Chris Emil Janssen

Die Importpreise nach Deutschland sind im April deutlich gesunken.

Wiesbaden - Die Einfuhrpreise fielen zum Vorjahresmonat um 7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das ist der deutschlandweit stärkste Rückgang seit Oktober 2009. Im März waren die Importpreise erstmals seit längerer Zeit wieder gesunken, nachdem sie sich im vergangenen Sommer um zeitweise mehr als 30 Prozent verteuert hatten. Auslöser waren der Ukraine-Krieg und erhebliche Verspannungen im Welthandel.

Den nun starken Preisrückgang erklärt das Bundesamt mit einem Basiseffekt: Weil die Preise im Vorjahr besonders stark stiegen, fällt der aktuelle Vergleich mit dem damals hohen Preisniveau vergleichsweise niedrig aus. So verbilligten sich die Energieeinfuhren nach Deutschland zum Vorjahresmonat um 31,8 Prozent. Vorleistungsgüter waren 6,5 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor. Konsum- und Investitionsgüter verteuerten sich hingegen weiter.

Die Einfuhrpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Im Kampf gegen die Inflation hat die EZB mit Sitz in Frankfurt ihre Leitzinsen deutlich angehoben. Details zu den Verbraucherpreisen im Mai veröffentlicht das Bundesamt am Mittwoch (14.00 Uhr). (dpa)