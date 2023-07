Gänswein in Freiburg angekommen: Von Papst Franziskus abgeschobener Erzbischof wieder in Deutschland

Von: Mark Stoffers

Teilen

Mutmaßungen begleiten die baldige Rückkehr von Erzbischof Georg Gänswein aus dem Vatikan nach Deutschland. Nun haben die Spekulationen wohl ein Ende.

Update 7. Juli, 14:00 Uhr: Die Spekulationen um die Rückkehr von Georg Gänswein nach Freiburg haben scheinbar ein Ende. Nach Informationen der Badischen Zeitung ist der Erzbischof und ehemalige Sekretär von Papst Benedikt wohl heute Morgen (Freitag, 7. Juli) im Bistum im Breisgau eingetroffen.

Am Morgen waren Umzugswagen vor dem Priesterseminar in der Altstadt von Freiburg zu sehen, in dem der 66-jährige Gänswein eine Wohnung beziehen wird. Papst Franziskus hatte Mitte Juni verfügt, der Geistliche müsse bis Anfang Juli vom Vatikan nach Freiburg ziehen.

Gänswein zurück vom Vatikan in Freiburg: Benedikt-Vertrauter von Papst Franziskus beurlaubt

Der Vertraute von Papst Benedikt war als Präfekt schon im Jahr 2020 dauerhaft von Papst Franziskus beurlaubt worden. Im Vatikan hatte Gänswein keine offizielle Funktion und bekleidete auch keine Ämter mehr. Zudem musste der Erzbischof seine Dienstwohnung neben dem Petersdom in Rom aufgegeben.

Mit der Rückkehr nach Deutschland verlässt er nun nach fast drei Jahrzehnten an der Kurie den Vatikan. Gänswein war viele Jahre Privatsekretär und Vertrauter des deutschen Papstes Benedikt XVI. und kümmerte sich bis zu dessen Tod an Silvester 2022 um den emeritierten Pontifex.

„Gänswein hat Fans“: Schilder entfachen Spekulation über Rückkehr des Papst-Sekretärs

Erstmeldung vom 6. Juli, 22:30 Uhr: Freiburg/Rom – Kommt er oder kommt er nicht? Die Rede ist von Georg Gänswein. Der ehemalige Sekretär von Papst Benedikt soll dieser Tage offenbar wieder in seine Heimat nach Deutschland zurückkehren. Doch wann genau zieht der bei Papst Franziskus wohl in Ungnade gefallene Geistliche nun nach Freiburg um?

Ein genaues Datum gab es bisher nicht, doch spekuliert wird viel – vor allem in den Medien. Im Breisgau sind die Anhänger der katholischen Kirche zwar gespannt, aber seiner Rückkehr sehen sie eher gelassen entgegen. Und das, obwohl Gänswein eine besondere Rolle im Vatikan innehatte. Zum einen war er der engste Vertraute von gleich zwei Päpsten. Zum anderen hat er mit seinem Buch „Nichts als die Wahrheit“ nicht nur einen Bestseller gelandet, sondern vor allem im Vatikan für Irritationen gesorgt und die italienischen Medien mit seinen „Klatsch“-Enthüllungen in Aufregung versetzt.

Erzbischof kommt nach Deutschland: „Gänswein hat Fans, hat Anhänger“

Unabhängig von den Schlagzeilen über die Abschiebung von Gänsweins durch Papst Franziskus aus dem Vatikan nach Deutschland, versteht es der ehemalige Benedikt-Vertraute es, mit den Medien umzugehen. Seine Kritik am Synodalen Weg ist abseits der Aufmerksamkeit, die seine Abberufung hervorgerufen hat, ein weiteres Beispiel sich ins Gespräch der Öffentlichkeit zu bringen.

Benedikts langjähriger Privatsekretär Georg Gänswein kniet am Sarg des verstorbenen emeritierten Papstes. © Michael Kappeler/dpa

„Völlig klar ist: Gänswein hat Anhänger, Gänswein hat Fans, Leute, die ihn gerne hören, die seine Kommentare zur kirchlichen Situation lesen oder hören wollen“, erklärt Stefan Orth, Chefredakteur der Herder Korrespondenz aus Freiburg, bei einem Interview mit Domradio.de. „Aber das ist dann, wie gesagt, eher ein Medienphänomen, ein Phänomen der sozialen Netzwerke und wird in Freiburg keine besondere Rolle spielen.“

Rückkehr nach Deutschland: Welche Rolle nimmt Erzbischof Gänswein in Freiburg ein?

Welche Rolle der Erzbischof allerdings nach seiner Rückkehr ins Breisgau spielen soll, darüber rätseln viele. Immerhin könnte sich die Situation zu einer Zwickmühle entwickeln, weil sich eine polarisierende Figur wie Gänswein im Mittelpunkt der Öffentlichkeit befindet, obwohl er offiziell eigentlich gar nichts zu sagen hat. In Freiburg gibt es schließlich nur einen eingesetzten Erzbischof: Stephan Burger.

„Das wird ganz darauf ankommen, welche Funktion Georg Gänswein übernehmen wird und ob er eine Funktion übernehmen wird“, erläutert Orth die Rolle des Erzbischofs, der vom Papst ohne Ämter nach Freiburg geschickt wird. „Ich vermute, Erzbischof Burger wird mit ihm, wenn er denn mal in Freiburg angekommen ist, darüber sprechen, was eine sinnvolle Aufgabe sein kann.“

Vom Vatikan nach Freiburg: Wann kommt Gänswein zurück nach Deutschland?

Doch wann steht die Rückkehr von Georg Gänswein aus dem Vatikan nach Deutschland an? Ein genaues Datum wurde offiziell nicht angegeben, wann der Erzbischof nach Freiburg zurückzieht, um eine Wohnung im Priesterseminar zu beziehen. Die Stadt selber scheint zwar über die Rückkehr des Geistlichen zu reden, sieht dem Ganzen aber ruhig entgegen.

Dennoch brodelt die Gerüchteküche und vor allem dieser Freitag, 7. Juli 2023, hat es vielen angetan. Auch in den Medien wird spekuliert. „Es war davon die Rede, dass schon Schilder aufgestellt wurden, ein Umzug stünde am kommenden Freitag an“, sagt Orth bei Domradio.de. „Dann waren die Schilder vor dem Priesterseminar wieder relativ schnell weg.“

Am Ende ist man nicht nur im Breisgau „sehr gespannt“, wann Gänswein vor Ort eintrifft. Doch Orth betont: „Letztlich ist der Freiburger Katholizismus angesichts der Entwicklung doch sehr gelassen.