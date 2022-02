Rumänien ruft Putin zur Vernunft auf: «Es ist nie zu spät dafür, dass die Stimme der Vernunft siegt»

Klaus Iohannis © Malte Ossowski/SVEN SIMON / IMAGO

Das EU- und Nato-Land Rumänien hat die Invasion Russlands in die Ukraine scharf verurteilt und die Führung in Moskau zur Vernunft aufgerufen.

Bukarest - Das EU- und Nato-Land Rumänien hat die Invasion Russlands in die Ukraine scharf verurteilt und die Führung in Moskau zur Vernunft aufgerufen. «Egal, wie viel die letzten Revisionisten der Geschichte schaden wollen, ihre Welt ist schon lange untergegangen», sagte Staatspräsident Klaus Iohannis am Donnerstag an die Adresse des russischen Präsidenten Wladimir Putin nach einer Sondersitzung des obersten Verteidigungsrat in Bukarest. «Es ist aber nie zu spät dafür, dass die Stimme der Vernunft siegt.»

Zusammen mit den Verbündeten wolle man im Zusammenhang mit dem Konfliktgeschehen humanitäre Hilfe anbieten, sagte der Präsident weiter.

Am Vortag hatte Verteidigungsminister Vasile Dincu erklärt, Rumänien könne theoretisch eine halbe Million Flüchtlinge aus dem Nachbarland Ukraine beherbergen. Lokale Behörden und Katastrophenschützer im Grenzgebiet zur Ukraine haben bereits mögliche Standorte für künftige Flüchtlingslager ermittelt. Allerdings sei eine große Flüchtlingswelle nach Rumänien eher unwahrscheinlich, zumal eine solche etwa nach der russischen Besetzung der nahe an Rumänien gelegenen Krim 2014 ausgeblieben sei, fügte Dîncu hinzu. (dpa)