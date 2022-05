Russische Armee so hohe Verluste wie Rote Armee

Kolonne russischer Militärausrüstung © IMAGO/Viktor Antonyuk

Nach drei Monaten Krieg in der Ukraine hat die russische Armee wahrscheinlich so hohe Verluste wie die Rote Armee in den neun Jahren des sowjetischen Afghanistan-Kriegs zu verzeichnen.

London - Das schätzen britische Geheimdienst-Experten, wie aus einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in London am Montag hervorging. Die hohe Verlustrate steige auch bei der russischen Offensive im Donbass, einer Region in der Ukraine, weiter. Grund dafür sei eine Kombination aus Faktoren wie etwa schlechte Taktiken, eingeschränkte Lufthoheit und mangelnde Flexibilität.

Die britischen Geheimdienstexperten gehen davon aus, dass sich die vielen russischen Toten auch in der öffentlichen Wahrnehmung des Krieges in dem Land niederschlagen dürften. «Die russische Öffentlichkeit hat in der Vergangenheit empfindlich auf Verluste in Kriegen reagiert, die dem Land nicht aufgezwungen wurden», hieß es in der Mitteilung weiter. Mit einer wachsenden Zahl von Toten könnten auch die Unzufriedenheit bei den Russinnen und Russen und die Bereitschaft, dies zu äußern, steigen. (dpa)