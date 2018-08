Russische Polizei setzt Pussy Riot wieder auf freien Fuß

Alle vier WM-Flitzer der Polit-Punk-Band Pussy Riot sind nach Absitzen ihrer Arreststrafen eigenen Angaben zufolge sofort wieder festgenommen worden.

Update 1. August 2018:

Nach ihrer neuerlichen Festnahme sind vier Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot in der Nacht zu Mittwoch von der Polizei überraschend wieder freigelassen worden. Das gab der Musiker Pjotr Wersilow im Online-Dienst Twitter bekannt. "Frei nach 16 Tagen unter Arrest", schrieb er dort. Er und die drei Künstlerinnen Veronika Nikulschina, Olga Kuratschewa und Olga Pachtusowa waren beim Finale der Fußball-WM auf das Spielfeld gerannt, um so gegen die Unterdrückung politisch Andersdenkender in Russland zu protestieren.

Die News vom 31. Juli 2018:

Moskau - Polizisten hätten die Aktivisten abgeführt, als sie die Gefängnisse in der russischen Hauptstadt verließen, teilte Pussy Riot am Montagabend auf Facebook mit.

Der Grund war zunächst nicht eindeutig klar. Nach eigenen Angaben werden ihnen unangemeldete öffentliche Auftritte vorgeworfen. Ihnen würden weitere Arreststrafen von zehn Tagen oder hohe Geldbußen drohen. Die Aktivisten seien zunächst in Polizeistationen gebracht worden, wo sie die Nacht verbringen müssen, hieß es.

+ Pussy Riot: WM-Flitzer kommen aus Haft frei und werden wieder festgenommen. © AFP / REZA NOURMAMODE

Ein Gericht hatte die vier nach der Fußball-Weltmeisterschaft Mitte Juli zu 15 Tagen Arrest verurteilt, nachdem sie beim Finalspiel in Moskau in Polizeiuniformen auf das Feld gelaufen waren. Pussy Riot hatte die Aktion für sich reklamiert und sie mit Forderungen nach mehr politischem Wettbewerb in Russland verbunden.

afp