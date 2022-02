Russische Propaganda: So hat Wladimir Putin den Ukraine-Krieg vorbereitet

Gezielte Desinformation als Waffe: Wladimir Putin setzte Propaganda bereits vor dem Ukraine-Krieg ein. (Archivfoto) © Alexei Nikolsky/dpa

Propaganda ist ein mächtiges Mittel in Kriegen. Das ist auch Wladimir Putin bewusst. Schon seit Jahren setzt er auf gezielte Desinformationskampagnen – auch jetzt im Ukraine-Krieg.

Moskau/Kiew – Der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine hat die Welt in Aufruhr versetzt. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Donnerstagmorgen zu einer großangelegten Militäroperation gerufen – mittlerweile gibt es bestätigte Angriffe in vielen Landesteilen der Ukraine. Die jetzige Eskalation im Ukraine-Konflikt ist unter anderem das Ergebnis einer jahrelangen Kampagne des Kremls gegen das Nachbarland. Durch historische Feindbilder und gezielte Medieninformationen hat Putin versucht, eine Legitimation für einen Angriff auf die Ukraine zu schaffen.



Wladimir Putins Bestrebungen, über die Ukraine gezielt Desinformationen zu streuen, wurden mit dem Ausbruch der Ukraine-Krise im Jahr 2014 deutlich intensiviert. Ein Ziel der russischen Regierung war es, die demokratischen Entwicklungen in der Ukraine zu unterdrücken. Neben gezielten Angriffen auf russisch-stämmige Menschen in der Ost-Ukraine und möglichen Grenzverstößen nahmen zuletzt die Meldungen über einen angeblichen Genozid im Donbass große Teile der Nachrichten ein.