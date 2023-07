Russischer Angriffskrieg: Seit Beginn 9000 Zivilisten in Ukraine getötet

Gräber nicht identifizierter getöteter ukrainischer Zivilisten © Vladimir Prycek/Imago

Nach UN-Angaben sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs über 9000 Zivilisten in der Ukraine getötet worden.

Genf in der Schweiz - Darunter seien 500 Kinder, erklärte die UN-Mission zur Überwachung der Menschenrechte in der Ukraine (HRMMU) am Freitag anlässlich des 500. Tags seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Nach Einschätzungen von UN-Vertretern liegt die tatsächliche Zahl der zivilen Todesopfer allerdings deutlich höher.

Der Krieg verlange der ukrainischen Bevölkerung weiterhin einen „schrecklichen Tribut“ ab, erklärte HRMMU-Vizechef Noel Calhoun. Durchschnittlich sei im Jahr 2023 die Zahl der Todesopfer zwar niedriger als im Vorjahr gewesen. Im Mai und Juni sei die Zahl der Toten aber wieder angestiegen.



In den vergangenen Tagen wurden etwa im ostukrainischen Kramatorsk 13 Zivilisten bei einem Raketenangriff getötet. Am Donnerstag starben infolge eines Bombenangriffs auf die westukrainische Stadt Lwiw mindestens fünf Menschen.



Russland führt regelmäßig Luftangriffe auf ukrainischem Gebiet aus, einschließlich wahllosem Artillerie- und Raketenbeschuss. Ziel des Beschusses ist häufig auch die Infrastruktur von Städten und Ortschaften, wodurch die Zivilbevölkerung von Strom und Wasser abgeschnitten wird. se/

Hilfsprogramm für die Ukraine und höhere Verteidigungsausgaben

Die Staats- und Regierungschefs der 31 Nato-Länder kommen ab Dienstag zu einem zweitägigen Gipfeltreffen in der litauischen Hauptstadt Vilnius zusammen. Als Gast wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet. Um den Wortlaut der Gipfelerklärung wurde noch bis zur letzten Minute gerungen.



Was ist an militärischen Hilfen für Kiew geplant?

Die Nato will ein mehrjähriges Hilfsprogramm für die Ukraine beschließen. Ziel ist es, die „vollständige Interoperabilität zwischen den ukrainischen Streitkräften und der Nato zu gewährleisten“, wie Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag sagte. Es soll Kiew helfen, sowjetische Militärtechnik durch moderne Nato-Technik zu ersetzen. Das Programm ist mit vorerst 500 Millionen Euro dotiert.



Kann die Ukraine mit einer Beitrittseinladung rechnen?

Nein. „Wir werden bei dem Gipfel in Vilnius nicht über eine Einladung diskutieren“, hatte Stoltenberg bereits Mitte Juni nach einem Nato-Verteidigungsministertreffen klargestellt. Dagegen sind zum jetzigen Zeitpunkt vor allem die USA und Deutschland. Nach Ansicht der Bundesregierung verbietet sich die Aufnahme eines Landes, das sich im Krieg befindet. Die 31 Nato-Staaten können eine solche Einladung nur einstimmig aussprechen.



Wie eng will die Nato künftig mit der Ukraine zusammenarbeiten?

Die Militärallianz will mit Kiew nach Stoltenbergs Worten künftig „auf Augenhöhe“ über Fragen der transatlantischen Sicherheit verhandeln. Dafür kommt in Vilnius erstmals ein Nato-Ukraine-Rat mit Selenskyj und den 31 Nato-Spitzen zusammen. Mit Russland hatte die Allianz bis zum Beginn des russischen Angriffskriegs ein ähnliches Gremium.



Wie geht es beim Beitritt der Ukraine weiter?

Als Zugeständnis an Kiew zeichnet sich beim Gipfel ein Verzicht auf den Aktionsplan für die Mitgliedschaft (Membership Action Plan, MAP) ab. Dies ist ein Programm, mit dem Beitrittsanwärter ihre Aufnahmereife nachweisen, etwa im Militär- und Geheimdienstbereich oder bei der Korruptionsbekämpfung. Im Fall Finnlands und Schwedens hatte die Nato ebenfalls darauf verzichtet, um das Verfahren zu beschleunigen. Finnland nimmt nun erstmals als Mitglied an dem Gipfel teil, während die Regierung in Stockholm noch auf die Zustimmung der Türkei wartet.



Was ist das Problem beim schwedischen Beitritt?

Beim Gipfel in Madrid hatten sich alle Nato-Länder 2022 für den Beitritt Schwedens und Finnlands ausgesprochen. Die Türkei und Ungarn haben die schwedische Beitrittsakte aber bisher nicht ratifiziert. Die Hoffnungen ruhen nun auf einem Vermittlungstreffen zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson, das Stoltenberg für Montag in Vilnius anberaumt hat.



Was wirft die Türkei Schweden vor?

Nach türkischer Einschätzung ist Schweden Zufluchtsort für „Terroristen“, womit vor allem Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gemeint sind. Zudem äußerte Erdogan zuletzt scharfe Kritik an einer Koran-Verbrennung vor einer Moschee in Stockholm. Hinter der Blockade könnte aber auch der Wunsch der Türkei nach F-16-Militärflugzeugen der USA stehen.



Was plant die Nato bei Abschreckung und Verteidigung?

Die Militärführung hat neue Regionalpläne für den Norden, Osten und Süden des europäischen Bündnisgebiets vorgelegt. Die Türkei sperrte sich auch hier gegen einen Beschluss, unter anderem wegen Formulierungen zu Zypern. Deutschland hat zur Sicherung der Ostflanke zuletzt die dauerhafte Stationierung von 4000 Bundeswehr-Soldaten in Litauen zugesagt.



Was ist bei den Verteidigungsausgaben der Nato geplant?

Künftig sollen die Bündnisländer jährlich mindestens zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgeben. Wie scharf diese neue „Untergrenze“ formuliert werden soll, war vor dem Gipfel noch umstritten. Deutschland will das Zwei-Prozent-Ziel im kommenden Jahr erstmals einhalten. Dann schlägt das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zu Buche. Länder wie Italien oder Kanada haben aber weiter Probleme. lob/gt