Russischer U-Boot-Kommandant beim Joggen erschossen: Nächster mysteriöser Mord in Putins Reich

Von: Nadja Austel

Der in Russland ermordete Ex-Kommandant könnte „von den eigenen Leuten liquidiert“ worden sein, so das ukrainische Militär. Die Tat wurde offenbar „sorgfältig geplant“.

Moskau – Der ehemalige russische U-Boot-Kommandant Stanislaw Rschitzki wurde in der südrussischen Stadt Krasnodar Opfer eines Mordanschlags. Der 42-Jährige ist am Montagmorgen (10. Juli) beim Joggen erschossen worden. Nach Angaben des Duma-Abgeordneten und früheren Bürgermeisters von Krasnodar, Jewgeni Perwyschow, trafen die tödlichen Schüsse auf den Rücken des Opfers.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes sei daher eingeleitet worden, so teilten die örtlichen Ermittlungsbehörden am Dienstag (11. Juli) mit. Verwandte und Freunde Rschitzkis aus Russland dementierten indes kursierende Informationen, wonach Rschitzki zu Beginn des russischen Angriffskriegs am Beschuss ukrainischer Städte beteiligt gewesen sei.

Russischer U-Boot-Kommandant ermordet: „Von den eigenen Leuten liquidiert“?

In russischen Medien wird darüber spekuliert, wie der bislang unbekannte Täter Rschitzki möglicherweise ausfindig machen konnte. Die Laufstrecke des Offiziers sei über eine beliebte Jogging-App namens „Strava“ bekannt gewesen. Demnach soll Rschitzki seine absolvierten Läufe regelmäßig im Internet veröffentlicht haben. Aus diesen öffentlich einsehbaren Informationen sei auch erkennbar, dass er seine Laufstrecke nicht gewechselt habe.

Rschitzki arbeitete zuletzt in der Stadtverwaltung von Krasnodar und war dort für die Mobilmachung von Rekruten verantwortlich. Er sei zuvor jedoch als U-Boot-Kommandant am Beschuss der ukrainischen Stadt Winnyzja beteiligt gewesen, teilte das ukrainische Militär mit. Man vermute, dass er „von den eigenen Leuten liquidiert“ worden sei, da er sich geweigert habe, die Befehle der Militärführung weiter auszuführen. Eine Beteiligung seiner Organisation an dem Attentat dementierte Kyrylo Budanow, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes.

Ein U-Boot des Typs 636 im Hafen von Sewastopol. © Sergei Malgavko/dpa

Attentat auf russischen Kommandanten: Tatort liegt auf seiner Jogging-Route

Nach Angaben des Vaters von Ex-Kommandant Rschitzki allerdings soll dieser nie am Ukraine-Krieg teilgenommen haben. Er habe bereits Ende 2021 einen Antrag auf Entlassung gestellt, dem stattgegeben worden sei, zitierte ihn der Telegram-Kanal Baza. Die Entlassung sei offiziell erst im Sommer 2022 erfolgt, doch in der Zwischenzeit habe Rschitzki schon kein Kommando mehr gehabt, sondern sei in Sewastopol auf der seit 2014 von Russland annektierten Krim an Land gewesen. Er habe weder Drohungen erhalten, noch habe er sich vor seiner Ermordung ungewöhnlich benommen.

Das russische Medienunternehmen Tsargrad berichtete, dass der Angreifer „den Mord so sorgfältig geplant hat, dass der Moment des Angriffs auf keiner Überwachungskamera zu sehen war“. Laut Bericht von CNN erschienen die Jogging- und Fahrradrouten Rschitzkis auf einem Konto unter seinem Namen auf der Sport-App. Eine seiner regelmäßigen Jogging-Routen, die er in Krasnodar absolvierte, führte demnach auch durch den Park, in dem er am frühen Montag getötet wurde. (na/dpa)