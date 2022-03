Russischer Vorwurf: Ukraine hält internationale Schiffe fest

Teilen

Ein Handelsschiff wird von einem Schlepper gezogen © unkas_photo/IMAGO

Der Ukraine hat Russland vorgeworfen, in seinen Schwarzmeer-Häfen bei Odessa 68 internationale Schiffe festzuhalten.

Moskau/Paris - Die Schiffe gehörten unter anderem China, der Türkei, der Schweiz und Griechenland, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Donnerstag in Moskau. Russland öffne jeden Tag einen sicheren Korridor, damit sie die ukrainischen Hoheitsgewässer verlassen könnten. Nach Angaben der Besatzungen hätten die ukrainischen Behörden ausländischen Schiffen jedoch «unter Androhung der sofortigen Versenkung» das Auslaufen verboten. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Zugleich wies das Ministerium Vorwürfe aus Kiew zurück, Seeminen im Schwarzen Meer ausgelegt zu haben. Vielmehr hätten ukrainische Einheiten rund 370 veraltete Minen im Schwarzen Meer ausgebracht. Etwa zehn Sprengkörper hätten sich aus den Verankerungen gelöst und trieben nun in den westlichen Teil des Meeres. Das ukrainische Außenministerium hatte zuvor Russland für die vor den Küsten der Schwarzmeer-Anrainer treibenden Minen verantwortlich gemacht. Es handle sich um Minen, die Russland 2014 bei der Annexion der Halbinsel Krim in Sewastopol erbeutet habe. Türkische Experten hatten zwei Seeminen unschädlich gemacht.

Frankreich will längeren Waffenstillstand bei Mariupol erreichen

Frankreich hat für die eingekesselte ukrainische Stadt Mariupol einen längeren Waffenstillstand gefordert, damit humanitäre Hilfe geleistet werden kann. Die von Russland zugesagten wenigen Stunden Feuerpause reichten für eine Evakuierung nicht aus, hieß es am Donnerstag aus dem Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron. Frankreich bestehe darauf, dass die Bedingungen des humanitären Völkerrechts eingehalten werden und die Sicherheit der beteiligten internationalen Organisationen gewährleistet werde.

In einem Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin hatte Marcon am Dienstag auf eine humanitäre Hilfsaktion für die seit Anfang März von russischen Truppen eingeschlossene Stadt gepocht. Am Donnerstag schickte die ukrainische Regierung 45 Busse nach Mariupol, um Menschen herauszuholen. Ob dies gelang, war zunächst unklar. Ukrainischen Angaben zufolge sollen sich noch mehr als 100 000 Einwohner in der schwer zerstörten Stadt befinden. Vor dem Krieg lebten dort knapp 440 000 Menschen. (dpa)