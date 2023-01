Nach Putins Neujahrsrede – Rätsel um die blonde Frau im Hintergrund

Von: Bedrettin Bölükbasi

Eine Frau im Hintergrund bei der Neujahrsrede von Putin sorgt für Diskussionen. Sie soll auch bei anderen Auftritten des Kreml-Chefs aufgetaucht sein.

München – Zum Ende von 2022 hielt Russlands Machthaber Wladimir Putin eine Neujahrsrede. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass ein Staatschef eine kurze Ansprache zum Jahresende hält. Die Rede vom Kreml-Chef sorgte aber für Diskussion – allerdings nicht wegen des Inhalts.

Bei seiner Neujahrsansprache soll er nicht mit echten Soldaten, sondern lediglich Schauspielern im Hintergrund posiert haben, lautet der Vorwurf gegen ihn. Auslöser der Diskussion ist dabei eine blonde Frau, die auch in anderen Auftritten von Putin aufgetaucht sein soll.

Putins Neujahrsansprache: Frau im Hintergrund tatsächlich Soldatin oder doch Schauspielerin?

Kreml-Chef Wladimir Putin bei seiner Neujahrsrede. © Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Russische Medien berichteten, Putin habe die Soldaten für ihre Verdienste ausgezeichnet. Nach der Verbreitung des Videos wurden plötzlich Spekulationen laut. Sie drehten sich um die Frau direkt hinter Putin in der ersten Reihe der Soldaten. Es handle sich nicht um eine Soldatin, da sie in verschiedenen Rollen in verschiedenen Fotos mit Putin immer wieder aufgetaucht sei, hieß es in sozialen Medien. Daher die Schlussfolgerung: Auch die restlichen Personen seien keine Soldaten.

Der belarussische Oppositionsjournalist Tadeuzs Gizcan veröffentlichte auf Twitter Aufnahmen von einer Ostermesse mit Putin und einer Schiffsfahrt, die die Frau erneut mit dem Kreml-Chef zeigen sollen. „Eine Soldatin, eine Seglerin, eine gläubige Christin. Gott lenkt auf mysteriöse Art und Weise“, schrieb er dazu. Weiterhin hieß es von anderen Nutzern, sie sei auch schon aufgetaucht, als Putin sich mit Müttern von russischen Soldaten getroffen hatte.

Der Kreml-Kritiker Igor Schuschko vetrat auf Twitter ebenfalls die gleiche These und belegte dies zwar nicht mit den Fotos der Frau, aber teilte dafür Bilder von ähnlichen Situationen in der Vergangenheit, die den Verdacht nahelegen. Die Erklärung von Schuschko: Putin riskiere es nicht, sich in der Nähe von gewöhnlichen Russen aufzuhalten. „Er tut es nie“, so der Kreml-Kritiker.

Putins Neujahrsansprache: Verwechslung mit Geschäftsfrau löst Diskussionen aus

Allerdings: Die Frau, die auf den Fotos der Ostermesse und der Schifffahrt zu sehen ist, ist anscheinend tatsächlich nicht die Soldatin, die bei Putins Neujahrsrede hinter ihm stand, berichtete t-online. Demnach stammen die früheren Bilder aus 2016 sowie 2017 und hatten schon damals für Diskussionen gesorgt. Offenbar handelt es sich bei der Frau auf den alten Fotos um die Geschäftsfrau Larisa Borisovna Serguhina.

Aktuelle Fotos der Geschäftsfrau weisen deutliche Unterschiede zur Soldatin hinter Putin bei seiner Rede auf. Russische Medien nannten die Militärangehörige auch schon beim Namen. Auf der Nachrichtenseite der Zeitung Iswestja wird aufgeführt, sie heiße Anna Sidorenko und sei Soldatin im Sanitätsdienst des 71. Regiments. Dennoch: Russlands Machthaber Putin ist ein Meister der Inszenierung, wie etwa ein bizarrer PR-Auftritt bei einer Rüstungsfabrik belegte. (bb)