„Söldner“: Reizwort für Kubas Regierung - Ukraine-Rekrutierungen kämen ungelegen

Rekrutiert Putin Ukraine-Söldner sogar in Kuba? Russlands alter Verbündeter schlägt selbst Alarm

Russische Soldaten bei einem Gefechtstraining der russischen Militäroperation in der Ukraine (Symbolbild). © Evgeny Biyatov/Imago

Putins Armee sucht weiter Verstärkung im Ukraine-Krieg - auch unter üblen Tricks Kuba? Russlands Verbündeter schlägt Alarm.

Kuba behauptet, ein russisches Menschenhandelsnetzwerk entdeckt zu haben. Es soll kubanische Bürger rekrutiert haben, um für Wladimir Putins Russland im Ukraine-Krieg zu kämpfen. Kubas Regierung warnt, dass sie das besser lassen sollten.

Russland rekrutiert angeblich in Kuba für den Ukraine-Krieg - Spannungen mit altem Verbündeten?

Die Behauptung des kubanischen Außenministeriums scheint auf ungewöhnliche Spannungen mit Russland, einem historischen Verbündeten, hinzuweisen. Putins Regierung hat versucht, die Beziehungen zu der kommunistisch regierten Karibikinsel zu stärken, um die Isolation Russlands nach der Invasion in der Ukraine im vergangenen Jahr auszugleichen.

„Kuba arbeitet daran, eine in Russland ansässige Menschenhandelsorganisation zu neutralisieren und zu zerschlagen“, die es sowohl auf dort lebende Kubaner als auch auf Kubaner in ihrem Heimatland abgesehen habe, so das Ministerium in einer Erklärung. Sie hat Strafverfahren gegen die Beteiligten eingeleitet. Das kubanische Gesetz verbietet es seinen Bürgern, im Ausland als Söldner zu arbeiten.

Die Erklärung, die der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez am Montag (4. September) twitterte, enthielt keine Einzelheiten. Sie wurde jedoch veröffentlicht, nachdem der in Miami ansässige spanischsprachige Sender Telemundo einen Bericht über zwei 19-jährige Kubaner ausgestrahlt hatte. Die beiden sagten, ihnen seien Bauarbeiten in Russland angeboten worden - nur um dann zu einer russischen Militäreinheit in der Ukraine geschickt zu werden.

Russland trickst angeblich für Ukraine-Rekrutierungen: Kubaner schildert falsche Offerte

Einer der beiden, Alex Vega, erklärte, es seien jeweils 2.200 Dollar und die russische Staatsbürgerschaft angeboten wurden, um Trümmer zu beseitigen und die vom Krieg zerstörten Städte wiederaufzubauen. „Angesichts der Situation in Kuba haben wir nicht lange überlegt“, sagte er. Kubas Wirtschaft wurde durch die Covid-19-Pandemie, den schwachen Tourismus, die Strafmaßnahmen der USA und eine ineffiziente Politik lahmgelegt. Die Inflation könnte nach Angaben der Regierung in diesem Jahr 40 Prozent erreichen.

Nach ihrer Ankunft in Russland am 7. Juli seiden die beiden Männer mit Waffen und Militäruniformen ausgestattet und nach Luhansk, einer von Russland besetzten Stadt in der Ostukraine, geschickt worden, sagte Vega Telemundo.

Wagner oder Putin? Kubas Regierung hält Vorwürfe im Ukraine-Krieg vage

Russland hat sich bemüht, seine Armee für einen Krieg zu rüsten, der sich als weitaus schwieriger erwiesen hat, als Moskaus Planer erwartet hatten. Putin kündigte im Herbst 2022 die Mobilisierung von Hunderttausenden von Reservisten an, was viele junge russische Männer zur Flucht oder zum Verstecken veranlasste.

Das kubanische Außenministerium machte keine Angaben dazu, ob die russische Regierung hinter dem Rekrutierungsnetzwerk steckt oder ob es von einer Organisation wie der Wagner-Gruppe betrieben wird, die Zehntausende von Söldnern - viele davon aus russischen Gefängnissen rekrutiert - in die Ukraine entsandt hat.

„Ich würde vermuten, dass es eine Verbindung zur Wagner-Gruppe oder einer anderen Söldnergruppe gibt“ und nicht zur Putin-Regierung selbst, sagte William LeoGrande, ein Kuba-Wissenschaftler an der American University. „Aber es ist schwer vorstellbar, dass die russische Regierung nichts davon weiß.“ Die russischen Behörden reagierten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

„Sensible Beziehungen“ zu Russland: Kuba-Experte glaubt an Rekrutierungen für Putins Armee

Die kubanischen Kommentare schienen die aufrichtige Besorgnis in Havanna über das Netzwerk widerzuspiegeln, sagte LeoGrande. „Aufgrund der sensiblen Beziehungen zu Russland hätten sie keine Erklärung wie diese abgegeben, wenn sie nicht sicher wären, dass es sich um eine echte Sache handelt“, sagte er.



Der pensionierte US-Diplomat Scott Hamilton sagte, Kuba sei besonders beunruhigt darüber, mit Söldnern in Verbindung gebracht zu werden. Denn Havanna habe diesen Begriff immer wieder für von den USA finanzierte Personen verwendet, die beschuldigt werden, Anschläge auf der Insel zu verüben. Die kubanische Regierung hat die Vereinten Nationen dazu gedrängt, Maßnahmen zu ergreifen, die es Ländern untersagen, Söldner in ihrem Hoheitsgebiet operieren zu lassen.

„Söldner“: Reizwort für Kubas Regierung - Ukraine-Rekrutierungen kämen ungelegen

„Sie wollen ihre breitere politische Erzählung über Söldner nicht beschädigen, indem sie von dieser Russland-Ukraine-Sache abgelenkt werden“, sagte Hamilton, der von 2015 bis 2017 in Havanna diente.

Das kubanische Außenministerium erklärte, das Land habe „eine feste und klare historische Position gegen den Söldnertum“. Kubas Feinde „verbreiten verzerrte Informationen, die darauf abzielen, das Bild des Landes zu trüben und es als Komplize dieser Aktionen darzustellen, was wir kategorisch zurückweisen“, sagte das Ministerium. Das Ministerium ging nicht näher darauf ein, und die kubanischen Behörden reagierten nicht auf ein Ersuchen um weitere Informationen.

Verluste im Ukraine-Krieg: Russland und Ukraine halten Zahlen geheim

Sowohl Russland als auch die Ukraine halten ihre Opferzahlen geheim, aber in einer durchgesickerten Einschätzung des US-Geheimdienstes vom Februar heißt es, dass US-Beamte mit „geringem Vertrauen“ davon ausgehen, dass bis dahin zwischen 35.000 und 42.500 russische Soldaten getötet und mindestens 150.500 verwundet worden sind. Die Schätzung für die Zahl der Toten auf ukrainischer Seite belief sich auf etwa die Hälfte und die Zahl der Verletzten auf rund 110.000.

Im Dezember erklärte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu, er rechne mit einer Aufstockung des russischen Militärs um 30 Prozent auf 1,5 Millionen Soldaten, darunter bis zu 700.000 Vertragssoldaten.



„Kuba ist nicht Teil des Krieges in der Ukraine.“

Im Mai berichtete eine russische Zeitung aus der Stadt Rjasan, „mehrere“ kubanische Staatsbürger hätten sich freiwillig als Vertragssoldaten für die russische Armee gemeldet - einige von ihnen hofften, im Gegenzug für ihren Dienst die russische Staatsbürgerschaft zu erhalten.

„Kuba ist nicht Teil des Krieges in der Ukraine“, erklärte das Ministerium. „Es handelt und wird entschieden gegen diejenigen vorgehen, die auf seinem Staatsgebiet an irgendeiner Form des Menschenhandels zu Söldner- oder Rekrutierungszwecken beteiligt sind, damit kubanische Staatsbürger Waffen gegen irgendein Land erheben können.“

Russland im Ukraine-Krieg: Kuba hatte sich bei der UN enthalten

Kuba hat von der russischen Hilfe profitiert, ist aber in Bezug auf Moskaus Invasion in der Ukraine vorsichtig gewesen. Die kubanische Regierung hat sich bei UN-Resolutionen, die Russland zum Rückzug aufforderten, der Stimme enthalten, anstatt dagegen zu stimmen. „Die Regierung möchte sich nicht in irgendwelche militärischen Aktivitäten der russischen Regierung verwickeln lassen“, sagte Carlos Alzugaray, ein pensionierter kubanischer Diplomat.



Die Wagner-Gruppe hat die russische Militärführung in diesem Sommer in Aufruhr versetzt, indem sie sich vom Schlachtfeld zurückzog und eine kurzzeitige Meuterei gegen den Kreml inszenierte. Diese Situation hat Russlands Probleme mit der Wehrpflicht nur noch verschlimmert.



Zu den Autoren Mary Beth Sheridan ist Korrespondentin für Mexiko und Mittelamerika bei der Washington Post. Zuvor war sie unter anderem in Rom, Bogota, Kolumbien und in den 1990er Jahren fünf Jahre lang in Mexiko tätig. Sie hat auch über Einwanderung, Innere Sicherheit und Diplomatie für die Post berichtet und war von 2016 bis 2018 stellvertretende Auslandsredakteurin. Sarah Dadouch ist Nahost-Korrespondentin der Washington Post in Beirut. Zuvor war sie als Reuters-Korrespondentin in Beirut, Riad und Istanbul tätig.

Karen DeYoung in Washington, Natalja Abbakumowa in Riga, Lettland, und Ana Vanessa Herrero in Caracas, Venezuela, haben zu diesem Bericht beigetragen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 6. September 2023 in englischer Sprache bei „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.