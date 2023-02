Russland baut Flotte aus - zwei neue Atom-U-Boote für Putin noch dieses Jahr

Von: Fabian Müller

Teilen

Eine Aufnahme des russischen Atom-U-Boots „Yuri Dolgoruky“ aus dem Jahr 2009. (Archivfoto) © Zemlianichenko / Pool / EPA / dpa

Russland erweitert seine Marine. Vier Kriegsschiffe und zwei Atom-U-Boote sollen in den kommenden Monaten übergeben werden. Die Nato schlägt Alarm.

Moskau - Die russische Marine wird bis zum Ende des laufenden Jahres zwei neue Atom-U-Boote ihr Eigen nennen können. Das sagte Alexej Rachmanow, der Leiter der in Sankt Petersburg ansässigen United Shipbuilding Corporation, der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti.

Russlands größtes Schiffsbauunternehmen Sewmasch, der einzige Hersteller von U-Booten mit Nuklearantrieb, soll dabei die U-Boote herstellen. Auch die Namen stehen schon fest: Gebaut werde an dem strategischen U-Boot Imperator Alexander III und dem Mehrzweck-U-Boot Krasnojarsk.

Russland baut Flotte aus: Zwei Atom-U-Boote und vier Kriegsschiffe sollen dieses Jahr ausgeliefert werden

Die Imperator Alexander III wurde am 29. Dezember vergangenen Jahres in Anwesenheit von Präsident Wladimir Putin zu Wasser gelassen, nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass kann das U-Boot der Borei-Klasse 16 ballistische Interkontinentalraketen vom Typ Baluwa mit sich führen. Die Krasnojarsk werde derzeit auf hoher See getestet.

Bis zum Juli dieses Jahres werde die russische Armee außerdem vier neue Kriegsschiffe erhalten. „Eine Reihe von Aufträgen wurde für dieses Jahr erteilt, darunter das nicht-nukleare U-Boot Kronstadt, die Fregatte Admiral Golovko sowie die Korvetten Mercury und Rezkiy. Alle diese Schiffe werden in der ersten Jahreshälfte an die Flotte übergeben“, sagte Rachmanow der Nachrichtenagentur Sputnik.

Video: Russland: Erfolgreicher Test von neuem Atom-U-Boot

Die Nato schlägt angesichts der Aktivitäten der russischen U-Boot-Flotte im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zunehmend Alarm. Das berichtet Business Insider. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte im Januar, er wolle, dass sein Land den Meeresboden besser kontrollieren könne, um „kritische Unterwasserinfrastruktur“ zu schützen.

Russland arbeitet schon seit Jahrzehnten an der Verbesserung seiner U-Boot-Flotte, im Dezember erneuerte Putin das Versprechen, sein Land werde weitere U-Boote mit Atomantrieb bauen, „die Russlands Sicherheit für die nächsten Jahrzehnte gewährleisten werden“. Nach dem Abschuss des Flagschiffs der Schwarzmeerflotte „Moskwa“ im April 2022 sahen russische Militärs erhöhten Bedarf, die Flotte zu verstärken. (fmü)