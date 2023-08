Vier Russland-Flugzeuge über Nordsee abgefangen – und ein Nato-Konter?

Von: Stephanie Munk

Teilen

Britische Kampfjets fingen am Montag zwei russische Bomber über der Nordsee ab. Das war nicht der einzige Zwischenfall zwischen der Nato und Russland am selben Tag.

London – Gleich mehrere Zwischenfälle zwischen russischen Fliegern und Nato-Einheiten gab es am vergangenen Montag. Insgesamt vier russische Bomber drangen über der Nordsee in das Luftüberwachungsgebiet der Nato ein. Ein russischer Kampfjet zwang außerdem ein norwegisches Militärflugzeug über der Ostsee zur Kehrtwende.

Russische Langstreckenbomber über Shetland-Inseln

Zwei Bomber aus Russland wurden am Montag (14. August) nördlich der schottischen Shetland-Inseln von britischen Kampfflugzeugen abgefangen. Der Vorfall habe sich über der Nordsee „innerhalb des nördlichen Luftüberwachungsgebiets der Nato“ ereignet, erklärte der britische Staatsminister für die Streitkräfte, James Heappey.

„Piloten starteten heute Morgen mit ihren Typhoon-Jets, um zwei russische Langstreckenbomber abzufangen und sie zu überwachen, als sie nördlich der Shetland-Inseln vorbeiflogen“, erklärte er.

Auch im dänischen Luftraum kam es am Montag zu einer Konfrontation zwischen russischen Bombern und Nato-Luftstreitkräften: Die dänische Luftwaffe habe zwei russische „Tupolev Bear Tu-95“ abgefangen, berichtete die Zeitung De Telegraaf.

Russische Luftwaffe fängt norwegisches Militärflugzeug ab

Das russische Verteidigungsministerium wiederum erklärte am selben Tag, seine Luftwaffe habe ein norwegisches Aufklärungsflugzeug abgefangen. Die Maschine vom Typ Boeing P-8A „Poseidon“ habe sich im Luftraum über der Barentssee der russischen Grenze genähert.

„Am 14. August entdeckten russische Luftraumkontrollsysteme ein Luftziel, das über der Barentssee auf die russische Grenze zuflog. Ein MiG-29-Kampfflugzeug der diensthabenden Luftverteidigungseinheiten der Nordflotte wurde alarmiert“, hieß es laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass in der Erklärung des Ministeriums.

Zwei russische MiG-29-Kampfjets während einer Flugshow bei Moskau. © Sergei Savostyanov/Imago

Russland: Abfangen sei regelkonform gewesen

Der MiG-29-Kampfjet habe das norwegische Flugzeug daran gehindert, die russische Grenze über der Barentssee zu verletzen, so das Ministerium von Verteidigungsminister Sergej Schoigu: „Als sich das russische Kampfflugzeug näherte, machte das ausländische Militärflugzeug eine Kehrtwende.“

Das Abfangen sei im strikten Einklang mit den internationalen Regeln erfolgt, erklärte das Ministerium in Moskau. Weder hätten sich die Flugbahnen der Maschinen gekreuzt, noch habe es gefährliche Annäherungen gegeben. Unter „Abfangen“ wird in der Luftfahrt das Eskortieren von Flugzeugen verstanden, die sich dem Flugraum eines ausländischen Staates unbefugt nähern oder in diesen eindringen.

Nato: Die wichtigsten Kampfeinsätze des Verteidigungsbündnisses Fotostrecke ansehen

Norwegisches Flugzeug aktiviert russische Luftflotte – Norwegen spricht von „Routineeinsatz“

Norwegen bestätigte den Vorfall über der Barentsee: „Es stimmt, dass ein norwegisches P-8-Flugzeug von einem russischen Flugzeug im internationalen Luftraum über der Barentssee identifiziert wurde“, bestätigte Oberstleutnant Reidar Flasnes von den norwegischen Streitkräften gegenüber der Nachrichtenagentur NTB. Die Identifikation eines Flugzeugs sei jedoch ein „Routineeinsatz“.

In einer gesonderten Mitteilung hatte das russische Militär am Montag erklärt, dass mehrere seiner strategischen Bomber und Kampfflugzeuge „geplante Flüge“ über internationalen Gewässern absolviert hätten. Betroffen gewesen seien die Ostsee, die Barentssee und die Norwegische See sowie die Beaufortsee und die Tschuktschensee in Ostsibirien.

Konfrontationen zwischen russischen Fliegern und Nato-Einheiten keine Seltenheit

Konfrontationen zwischen Nato-Einheiten und russischen Fliegern sind kein Einzelfall. Immer wieder kommt es zu solchen Zwischenfällen, die laut Politikwissenschaftler Gerhard Mangott bewusste Provokationen Russlands darstellen, um die Einsatzbereitschaft Nato zu testen. Angesichts des Ukraine-Kriegs und den wachsenden Spannungen zwischen der Nato und Russland erfahren sie besonders Aufmerksamkeit.

Erst in der Nacht zum Dienstag (15. August) überzog Russlands Armee die Westukraine mit massiven Luftangriffen. (smu)