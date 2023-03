Waffenlieferungen „nicht vom Tisch“: Scholz spricht eindringliche Warnung an China aus

Chinas Präsident Xi Jinping (r) empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz. © Kay Nietfeld/dpa Pool/dpa

Die USA warnen, dass China Waffen an Russland liefern könnte. Kanzler Scholz richtet deutliche Worte an die chinesischen Machthaber und droht mit Konsequenzen.

Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist zurück aus den USA und findet deutliche Worte für den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Zwei Tage nach dem Treffen des Kanzlers mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus veröffentlichte der US-amerikanische Fernsehsender CNN am Sonntag (5. März) ein Interview, in dem Scholz China „Konsequenzen“ androhte, sollte es Waffen an Russland für den Ukraine-Krieg liefern. Scholz sagte aber weiterhin, er wäre optimistisch, dass China davon absehen würde.

Zuletzt hatten die USA gewarnt, dass China mit Waffen- und Munitionslieferungen an Putins Regime beginnen könnte. Bisher gebe es aber noch keine Hinweise darauf, dass China Russland tödliche Waffen geschickt hätte, so Pentagon-Pressesprecher Pat Ryder Ende vergangener Woche auf einer Pressekonferenz des Ministeriums. Trotzdem fügte er hinzu: „Wir haben auch festgestellt, dass China das Thema nicht vom Tisch genommen hat.“

Ukraine-Krieg: Waffenlieferungen an Russland hätte „Konsequenzen“ für China

Bereits vergangenen Donnerstag (2. März) hatte Scholz in seiner Regierungserklärung chinesische Offizielle ermahnt, keine Waffen an Russland zu liefern und stattdessen ihren Einfluss zu nutzen, um Moskau zu einem Rückzug russischer Truppen aus der Ukraine zu drängen. Auf die Frage, ob er sich im Ernstfall Sanktionen gegen China vorstellen könne, antwortete er im Interview, er denke, dass es Konsequenzen haben würde. Allerdings wäre gerade der Moment, klarzumachen, dass Waffenlieferungen an Russland nicht passieren sollten. Er sei relativ optimistisch, dass sie mit ihrem Anliegen erfolgreich sein würden. Trotzdem müssten sie genau hinschauen und sehr vorsichtig sein.

Zu der konkreten Ausgestaltung dieser möglichen Konsequenzen äußerte er sich nicht. Ähnlich vage drückte sich kürzlich der US-amerikanische Außenminister Antony Blinken aus. Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar habe er dem chinesischen Außenpolitiker Wang Yi „klargemacht, dass es für diese Art von Handlungen Konsequenzen geben wird. Ich werde nicht im Detail darauf eingehen, aber natürlich haben wir Sanktionsmaßnahmen verschiedener Art, die definitiv zu den Dingen gehören, die wir und andere in Betracht ziehen werden.“ Dass die militärische Unterstützung Russlands allerdings „ein ernstes Problem für unsere beiden Länder“ wäre, machte Blinken sehr deutlich.

Waffenlieferungen an Russland: Keine konkreten Beweise

Die chinesische Regierung selbst hat erklärt, Russland keine Waffen liefern zu wollen. Bei der Klausurtagung der Ampel-Koalition in Meseberg, an der auch Ursula von der Leyen teilnahm, sagte die EU-Kommissionspräsidentin, es gebe bis jetzt keine konkreten Beweise dafür. Ob die EU China im Falle von Waffenlieferungen sanktionieren würde, sei eine hypothetische Frage, die nur beantwortet werden könne, wenn dies Realität und Fakt werden würde. Auch Biden zeigte sich zurückhaltend. „Ich erwarte keine große Initiative von China, Russland mit Waffen auszustatten“, sagte er vor wenigen Tagen dem TV-Sender ABC News.

Der ukrainische Geheimdienstchef Kyrylo Budanow sieht das ähnlich: „Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich nicht, dass China einwilligen wird, Waffen an Russland zu transferieren“, sagte er vor wenigen Tagen in einem Interview dem US-Radiosender Voice of America. „Ich sehe keinerlei Anzeichen, dass derartige Dinge auch nur diskutiert werden.“

Größter Handelspartner: Sanktionen gegen China hätten enorme Auswirkungen auf Deutschland

Experten sehen zwar Anzeichen, dass China militärische Güter an Russland liefere, diese würden sich aber auf Ersatzteile, etwa für Drohnen beschränken, wie auch Anna Marti, Leiterin des Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung in Taipeh feststellte. Womöglich liefere China auch Navigationstechnik für Kampfflugzeuge. „Allerdings muss man betonen: Ob China darüber hinaus tödliche Waffen geliefert hat oder liefern wird, das wissen allenfalls die Geheimdienste.“

Laut Helena Legarda vom Berliner China-Forschungsinstitut Merics wäre China grundsätzlich sehr an einem Sieg Russlands gegen die Ukraine gelegen, denn alles andere würde womöglich dazu führen, dass in Moskau ein politischer Wandel hin zu einer liberalen Demokratie passiert. Infolgedessen würde Russland vermutlich näher an den gemeinsamen Feind – den Westen – heranrücken. Sanktionen gegen Peking hätten nicht nur auf die chinesische Wirtschaft enorme Auswirkungen, sondern auch auf die deutsche. Der ostasiatische Staat ist seit einigen Jahren der größte Handelspartner Deutschlands. (ale)