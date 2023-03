Russland droht Deutschland, Schweden und Dänemark: Kreml will Nord-Stream-Korrespondenz veröffentlichen

Der Kreml bittet die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates um unabhängige Ermittlungen zum Nord-Stream-Vorfall. Vertreter Russlands fordert Zusammenarbeit.

München – Russland will demnächst die Korrespondenz mit Deutschland, Dänemark und Schweden bezüglich der Ermittlungen des Nord-Stream-Vorfalls unter den Mitgliedern des UN Sicherheitsrats veröffentlichen. Dies äußerte Dmitry Polyansky, erster stellvertretender Vertreter Russlands bei der UNO in einem Interview auf dem Youtube-Kanal The Dive am Donnerstag.

„Sie verweigern jeglichen Zugang zu Informationen, sie verweigern jegliche Mitwirkung ungeachtet der Tatsache, dass wir eine betroffene Partei sind, deshalb sollten wir in die Ermittlungen mit einbezogen werden, aber sie schreiben uns nur Briefe, dass sie tun was sie tun und wir sollen uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern“, sagte Polyansky.

Um Transparenz zu zeigen, wollte man die gesamte Korrespondenz schon bald veröffentlichen und sie unter den Mitgliedern des Sicherheitsrates verteilen, fügte Polyansky hinzu. Die Mitglieder des Sicherheitsrates bat Polyansky um unabhängige, unvoreingenommene und internationale Ermittlungen. Einige westliche Länder jedoch wollten sich an diesen Ermittlungen nicht beteiligen. Derzeit geht die Suche nach den Puzzleteilen zum Nord-Stream-Anschlag weiter.

Dmitry Polyanskiy: Mehr Zusammenarbeit der Länder bei der Aufklärung zum Nord-Stream-Vorfall © IMAGO/NurPhoto

Russland: Kreml wirft Westen Ablenkungsmanöver zum Nord-Stream-Vorfall vor

Die jüngsten Informationen in westlichen Medien bezüglich des Nord-Stream-Vorfalls sei ein Versuch, die Aufmerksamkeit von dem abzulenken, was wirklich passiert sei, merkte der Diplomat auf die Frage nach einer Stellungnahme zu den aktuellen Nachrichten an. Laut letzten Medienberichten könnte demnach eine pro-ukrainische Gruppierung in die Sabotage der Nord-Stream-Pipeline involviert sein. Dazu wollte Polyansky allerdings nicht weiter ins Detail gehen.

Das Parlamentarische Kontrollgremium kommt am Freitag zu einer Sondersitzung zu den Nord-Stream-Explosionen zusammen. Es ist für die Kontrolle des Nachrichtendienstes des Bundes zuständig. Die Bundesregierung muss das Gremium über die Tätigkeiten der Nachrichtendienste und über Vorgänge von besonderer Bedeutung unterrichten.

Vor der Sondersitzung hatte dessen Vorsitzende Konstantin von Notz auf eine umfassende Unterrichtung gedrängt. „Es besteht ein grundsätzlicher Informationsbedarf“, sagte der Grünen-Politker dem Tagesspiegel am Freitag. „Wir Abgeordnete erwarten einen Bericht des Generalbundesanwalts und wollen von der Bundesregierung umfänglich auf den aktuellen Stand gebracht werden.“ (Niklas Müller)