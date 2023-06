Schockierendes Video: Russische Einheiten schießen auf eigene Soldaten

Von: Jacob von Sass

Im Internet ist ein Video aufgetaucht, auf dem Russen auf ihre eigenen fliehenden Soldaten schießen. Es handelt sich wohl um eine gängige Praktik.

Kiew – Seit dem Start der Gegenoffensive der Ukraine gegen Russland spitzt sich der Krieg immer weiter zu. Unter dem Druck der Truppen von Wolodymyr Selenskyj scheinen Teile des russischen Militärs ihre Nerven zu verlieren. Jetzt ist ein schockierendes Video aufgetaucht, auf dem zu sehen ist, wie Russen auf ihre eigenen fliehenden Soldaten schießen. Wann und wo dieses aufgenommen wurde, ist nicht bekannt.

Am Montag (12. Juni) bestätigte die ukrainische Nachrichtenagentur UNIAN die Echtheit des Drohnenvideos. Zuvor wurde es auf dem Telegram-Kanal des ukrainischen Freiwilligen Ishi Svoikh veröffentlicht. Auf den Bildern ist zu sehen, wie sieben Soldaten der Armee von Wladimir Putin fliehen. Sechs von ihnen haben schon ihre Waffen abgelegt, die meisten ihre Helme weggeworfen. Auf ihrer Flucht werden sie allerdings von drei bewaffneten Kämpfern gestoppt und mutmaßlich erschossen.

Russische „Sperreinheiten“ sollen extra auf eigene fliehende Soldaten schießen

Bei den drei bewaffneten Soldaten soll es sich laut der ukrainischen Tageszeitung Kyiv Post um Mitglieder sogenannter „Sperreinheiten“ handeln. Diese wurden schon vor Monaten von der Regierung in Moskau eingesetzt, um die eigenen Soldaten im Ukraine-Krieg von einer Flucht abzuhalten. Dabei sind sie angeblich auch dazu angehalten, tödliche Waffengewalt einzusetzen, um ihre eigenen Truppen aufzuhalten.

Laut dem Verteidigungsministerium in Großbritannien hat das russische Militär vermehrt im November 2022 damit begonnen, auf „Sperr- oder Blockadeeinheiten“ zu setzen. In einer Meldung heißt es: „Diese Einheiten drohen damit, ihre eigenen, sich zurückziehenden Soldaten zu erschießen, um Offensiven zu erzwingen. Sie wurden bereits in früheren Konflikten von Russland eingesetzt.“ Auch Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bestätigte, den Befehl erhalten zu haben, auf eigene fliehende Soldaten zu schießen. (Jakob von Sass)