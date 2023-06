Russlands Eliten enttarnt: Luxusvillen in Spanien gehören Politikern und Künstlern des Putin-Regimes

Von: Stefan Schmid

Trotz weitreichender Sanktionen bewahren sich russische Eliten ihre Luxusunterkünfte in Spanien. Teile davon wurden nun durch Recherchen enttarnt.

Marbella – Seit sie auf den Sanktionslisten der Europäischen Union gelandet sind, wurde der Besitz einiger russischer Eliten mit einschlägiger Verbindung zu Wladimir Putin enteignet oder die Verfügungsberechtigung eingefroren. Dass sich ein großer Teil hochrangiger Politiker und anderer einflussreicher Russen davor schützen konnte, zeigt eine Recherche der Online-Zeitung Ukrajinska Prawda, die eine Vielzahl von Luxusvillen auf der iberischen Halbinsel ausfindig machen konnte. Die de facto Besitzer der Gebäude sollen sowohl in der Politik, als auch in der Rüstung und der Kultur Russlands zu verorten sein.

Russische Politiker tummeln sich an der spanischen Küste

Der Immobilienbesitz russischer Spitzenpolitiker ist, wie aus dem Prawda-Video auf Youtube zu entnehmen, zu einem großen Teil an der spanischen Küste angesiedelt. Dabei soll auch Russlands Präsident Wladimir Putin groß mitmischen, der eine palastähnliche Villa in La Zagaleta, einem Luxusresort in Marbella, besitzen soll. Meldungen, dass er das Gebäude in bester Nachbarschaft zwischen Hollywood-Stars und weiterer A-Prominenz sein Eigen nennt, gibt es schon länger. Auf dem Papier ist sein Name in den Registrierungsbehörden jedoch nicht zu finden – somit bleibt die Villa von sämtlichen Sanktionieren durch die EU-Staaten ausgenommen.

Damit ist Putin nicht der einzige, denn auch Artem Sheikin, Senator aus der Oblast Amur, kann im gleichen Resort eine Villa zugerechnet werden, wenn auch die Immobilie formal auf die Firma seiner Ex-Frau Anna Kviria angemeldet ist. Diese soll sich auch nach dem Beginn des Ukraine-Krieges noch mehrmals in Spanien aufgehalten und Zeit im spanischen Eigenheim verbracht haben.

Sanktionierte Rüstungsunternehmer und Lawrow tummeln sich an katalanischer Küste

Wie man noch die Sanktionen der EU umgehen kann, zeigt der russische Außenminister Sergei Lawrow, der in Interviews zwar immer gerne gegen „den Westen“ austeilt, dem es die katalanische Küste aber doch angetan zu haben scheint. Zwei Luxus-Wohnungen sind auf die Eltern seines Schwiegersohnes Alexander Winokurow angemeldet, der zu den 36 Geschäftsleuten gehört hat, die am 24. Februar 2022, dem ersten Tag des Angriffs auf die Ukraine, von Putin in den Kreml eingeladen wurden.

So wie auch die erweiterte Familie Lawrow sollen auch zwei Rüstungsunternehmer sich einen Vorort von Girona als Zweitdomizil erwählt haben. Der Geschäftsführer des in der Rüstungsbranche tätigen Unternehmens Rostec, Sergei Tschemesow, scheint allerdings keine so weitreichenden Vorkehrungen wie Lawrow getroffen zu haben, denn sein Name ist sowohl im Grundbuchamt als auch auf der EU-Sanktionsliste zu finden. Anders Roman Pakhomow, der zwar keinen Hehl um seinen Besitz macht, jedoch aufgrund seiner Tätigkeit bei der offiziell rein zivil agierenden Rostec-Tochter „Aviation Capital Services“ auf keiner Sanktionsliste auftaucht.

Europa-Hasser Nikita Michalkow mit umfassenden Besitz in Spanien

Der am weitesten gestreute Immobilienbesitz einer Person, der durch die Arbeit der Ukrajinska Prawda aufgedeckt wurde, ist dem ehemaligen Filmemacher und mittlerweile hauptamtlichen Kreml-Propagandisten Nikita Michalkow zuzurechnen. Nicht nur einmal hat dieser in der Vergangenheit seinen Hass auf alles Europäische artikuliert, allerdings scheint auch für ihn dies in keinem Widerspruch zu umfassenden Immobilienbesitz in Spanien zu stehen. Eine Familienvilla in San Roque in der Provinz Cádiz gehört auf dem Papier zu gleichen Teilen seiner Frau Tatiana sowie seinen Kindern Anna, Nadezhda und Artem.

Der russische Filmproduzent und Propagandist Nikita Michalkow verfügt über eine große Anzahl an Luxusimmobilien in Spanien. © IMAGO / PicturePerfect

Darüber hinaus sind drei Apartments in Alicante im Grundbuchamt auf den Namen einer seiner Töchter eingetragen. Am opulentesten sind jedoch die Gebäude, die Michalkow auf sich selbst eintragen ließ. An der Costa Blanca besitzt er mehrere Immobilienabschnitte an einem Fünf-Sterne-Hotel und der Wellness-Klinik SHA, über die, da auf der Sanktionsliste stehend, Mihalkow nun aber keine Verfügungsgewalt mehr hat. (sch)