„Ukrainer und Russen werden Seite an Seite Berlin stürmen“: Putin-Propagandist mit irrer These im TV

Von: Franziska Schwarz

Der russische Moderator Sergey Mardan spricht im Staatsfernsehen. © Screenshot: Russia 1

Werden die Ukrainer Kremlchef Putin seinen Angriffskrieg in nicht weiter Ferne verzeihen? Der Moderator Sergey Mardan äußert diese These - im russischen Staatsfernsehen.

Moskau - Eine weitere Anekdote aus den russischen Staatsmedien: Ein Moderator spricht mit seinem Talk-Gast über den Ukraine-Krieg (der in Russland so nicht genannt werden darf). Wird es wieder eine „Vereinigung“ Russlands und der Ukraine geben? So lautet seine Frage. Gastgeber Sergey Mardan ist sich sicher: „Ich hoffe, dass es so kommt, und irgendwann werden Ukrainer und Russen Seite an Seite Warschau oder Berlin stürmen“, sagt er.

Den Clip von der Episode aus dem Sender Russia 1 vom 24. August postete unter anderem eine Kolumnistin von The Daily Beast:

Putin-Propagandist vergleicht Ukraine-Krieg mit Tschetschenien-Krieg

Weiter verglich Mardan den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit dem ersten Tschetschenien-Krieg, wie Newsweek berichtet. „Wenn ich Euch erinnern darf, für zwei Jahrzehnte führte Russland im Nordkaukasus eine Anti-Terror-Operation aus. Nichtsdestotrotz, die Wunden sind fast verheilt“, zitiert das US-Nachrichtenmagazin ihn.

Russlands Staatsfernsehen und seine Rolle im Ukraine-Krieg Im Zuge der russischen Invasion in die Ukraine verbietet der Kreml es, vermeintliche Falschnachrichten über Russlands Streitkräfte zu verbreiten. Offiziell sprechen Russlands Präsident Wladimir Putin und seine Gefolgschaft nur über eine „militärische Spezial-Operation“. Bei Verstoß gegen das neue Gesetz drohen bis zu 15 Jahre Haft. Die Journalistin Marina Owsjannikowa hatte im März 2022 den Live-Protest im russischen Staatsfernsehen gegen die russische Invasion in die Ukraine gewagt. Russland verhängte Geldstrafen gegen sie. Die Verbreitung der russischen Staatsmedien RT und Sputnik ist in der EU sei Anfang März verboten, weil ihnen Kriegspropaganda vorgeworfen wird. Im Juli scheiterte RT France mit seiner Klage gegen das EU-Sendeverbot vor dem Europäischen Gerichtshof. Auch der Ableger RT Deutschland darf hierzulande nicht senden.

Moderator im Russland-TV: Ukraine-Krieg kein „langfristiges Problem“

Der erste Tschetschenien-Krieg dauerte von 1994 bis 1996. Die Kaukasusrepublik wollte sich nach der Auflösung der Sowjetunion vom Staatsverbund mit Russland abtrennen. Der Kreml, damals noch mit Präsident Boris Jelzin statt Wladimir Putin, ließ daraufhin etwa 40.000 russische Soldaten - größtenteils jung und kaum ausgebildet - einmarschieren und zeitgleich Luftangriffe auf die Hauptstadt Grosny fliegen. Am 22. August 1996 vereinbarten die Seiten einen Waffenstillstand.

Dmitry Kulikov, ein weiterer Moderator der Sendung, sprang auf Mardans Argumentationszug auf. Er stellte in den Raum, dass die Ukraine und Russland zwar aktuell wegen des nun schon ein halbes Jahr andauernden Militärgeschehen „riesige Meinungsverschiedenheiten“ hätten, aber das sei kein „langfristiges Problem“. Die Wiedervereinigung müsse keine „Jahrzehnte“ dauern. (frs)