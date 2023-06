„Öffentliche Auspeitschung“ und „gefährliche Spiele“ des Kreml: Fehde unter Putins Schergen eskaliert weiter

Von: Richard Strobl

Unter Russlands mächtigen Militär-Führern schwelt seit Wochen ein Machtkampf. © Collage: IMAGO / UPI Photo / ITAR-TASS

In Russlands Macht-Elite rumort es weiter. Wagner-Boss Prigoschin erhebt schwere Vorwürfe gegen Schoigu - und sieht „gefährliche Spiele“ des Kreml.

Moskau – Russland ist um Ukraine-Krieg zunehmend in die Defensive gekommen. Zuletzt sorgen sogar Partisanen für Aufsehen, die die russische Region Belgorod angreifen. Gepaart werden diese für Putin negativen Meldungen durch einen anhaltend öffentlich ausgetragenen Machtkampf zwischen den verschiedenen starken Militär-Männern.

Besonders im Fokus dabei: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. Dieser schimpft seit Wochen besonders über Putins Verteidigungsminister Sergei Schoigu. Der soll seinen Wagner-Truppen etwa keine Munition geliefert haben. Nun behauptete Prigoschin, dass Truppen des russischen Ministers Panzerabwehrminen und andere Sprengkörper entlang der Routen platziert hätten, die die Wagner-Truppen für den Rückzug aus Bachmut nutzen würden. Das berichten die Militär-Experten des Institute for the Study of War und spricht von „dramatischen Anschuldigungen“.

„Öffentliche Auspeitschung“: Prigoschin erhebt „dramatische“ Anschuldigungen

Demnach seien die Sprengkörper hinter der Frontlinie ohne ukrainische Aktivitäten geschehen. Prigoschins Vermutung hierzu: Schoigus Verteidigungsministerium habe wahrscheinlich beabsichtigt, dass die Wagner-Soldaten in die Fallen tappen und so für eine „öffentliche Auspeitschung“ der Söldner-Truppe sorgen würden.

Doch auch Tschetschenen-Führer Ramzan Kadyrow spielt im zunehmend wirren Machtkampf eine wichtige Rolle. So gingen vergangene Woche mehrere tschetschenische Kommandeure verbal auf Prigoschin los. Später sollen Kadyrow und Prigoschin den Streit in einem Telefonat beigelegt haben. Prigoschin behauptet, dass er Kadyrow angerufen habe. Allerdings vermutet der Wagner-Boss, dass eine Gruppe im Kreml den Konflikt zwischen den beiden mächtigen Militär-Führern ausgelöst haben könnte.

Er unterstellt hierbei, dass Wladimir Putins Machtzentrale im Kreml häufig „gefährliche Spiele“ spiele, die die zwischen-ethnischen Beziehungen in Russland gefährden.

„Gefährliche Spiele“ aus Putins Machtzentrale?

Die ISW-Experten vermuten, dass Prigoschin tatsächlich daran gelegen haben könnte, keinen offenen Streit mit Kadyrow zu haben. Dafür spricht, dass er nicht, wie sonst üblich, offen in Nachrichten oder Videos über dessen Kommandeure geschimpft hatte. Prigoschin will demnach nicht noch einen weiteren prominenten Silowiki (Mächtige Figuren aus dem russischen Sicherheitsapparat) gegen sich haben.

Nach Meinung der Experten ist Prigoschins neueste Aktion aber auch ein Versuch, sich selbst und seinen Streit mit Schoigu wieder in den Fokus der russischen Öffentlichkeit zu rücken. Seine Tiraden waren in den letzten Wochen allgegenwärtig in Russland. Die Kritik der Kadyrow-Militärs war demnach das erste Mal, dass andere Militärs hier derart prominent auftraten.

Anschließend ließ Prigoschin gleich die nächste Tirade gegen Schoigu folgen, die für diesen fast, wie eine Drohung klingen muss. Prigoschin gab an, dass seine Wagner-Kämpfer nicht auf eine Erlaubnis des Verteidigungsministeriums warten würden, um in die Region Belgorod zu kommen und Russland dort zu verteidigen. Damit nutzt er die russische Unzufriedenheit über den Umgang mit dem Angriff auf dem eigenen Territorium aus und lenkt diese gegen Schoigu. (rjs)