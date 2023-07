Russland plant dutzende Gefangenenlager in der Ukraine

Von: Gregor-José Moser

Teilen

Russland will in den kommenden Jahren zahlreiche weitere Gefangenenlager errichten. Schon jetzt sind dort tausende ukrainische Zivilisten eingesperrt.

Moskau - Wie lange dauert der Ukraine-Krieg noch? Genau vorhersagen kann das niemand. Als Russland im Februar 2022 in das Nachbarland einmarschierte, rechneten Präsident Putin und die militärische Führung mit einem schnellen Sieg. Mehr als ein Jahr nach dem Angriff scheint sich Russland inzwischen auf langwierige Kämpfe eingestellt zu haben. Das zeigt unter anderem ein Dokument der russischen Regierung aus dem Januar, das der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) vorliegt.

Demnach plant Moskau, bis 2026 in den besetzten Gebieten in der Ukraine 25 weitere Strafkolonien sowie sechs Internierungslager zu errichten. Im Mai unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin zudem ein Dekret, das es ermöglicht, Gefangene aus Gebieten, in denen das Kriegsrecht gilt, in Gebiete ohne Kriegsrecht zu verlegen. Damit können ukrainische Bürger, die sich den russischen Besatzern widersetzen, einfacher tief in das russische Staatsgebiet deportiert werden. Das ist der AP zufolge bereits mehrfach geschehen.

Ein Satellitenbild zeigt das Gefangenenlager von Oleniwka in der Region Donezk nach dem Angriff im Sommer 2022, bei dem über 50 Gefangene ums Leben gekommen waren. © dpa

Tausende ukrainische Zivilisten in russischen Lagern

Bereits jetzt werden tausende ukrainische Zivilisten in Russland sowie den besetzten Gebieten in der Ukraine in Haftanstalten festgehalten. Anlass für die Festnahme sind dem Bericht der Nachrichtenagentur AP zufolge oft Kleinigkeiten, wie etwa Ukrainisch zu sprechen. Anderen werde beispielsweise Terrorismus vorgeworfen. Hunderte Gefangene würden für „Sklavenarbeit“ eingesetzt und müssten etwa Schützengräben oder auch Massengräber ausheben.

Folter - in Form von unter anderem Elektroschocks, Schlägen oder „simuliertem Ersticken“ - gehörten zur Routine. Viele ehemalige Gefangene, mit denen die AP gesprochen habe, hätten berichtet, sie seien Zeugen von Todesfällen geworden. Die AP hat nach eigenen Angaben mit über 20 ehemaligen Kriegsgefangenen sowie mit den Familien von mehr als einem Dutzend inhaftierten Zivilisten und ukrainischen Geheimdienstmitarbeitern gesprochen.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Hinrichtungen von ukrainischen Zivilisten in Gefangenschaft

Die Berichte der Befragten, aber auch Satellitenbilder und Beiträge in sozialen Medien bestätigten ein umfassendes russisches System der Inhaftierung und Misshandlung von Zivilisten. Das stelle einen direkten Verstoß gegen die Genfer Konventionen dar, heißt es. Ein Bericht der Vereinten Nationen aus dem Juni dokumentiert zudem 77 Hinrichtungen von ukrainischen Zivilisten in Gefangenschaft sowie einen Tod durch Folter.

Ebenfalls im Juni hatten die UN Russland vorgeworfen, für den Tod von mindestens 136 Kindern im Jahr 2022 verantwortlich gewesen zu sein. Die meisten seien durch Luftangriffe getötet worden - etwa auf Krankenhäuser oder Schulen. Zudem seien Kinder in mindestens 92 Fällen als menschliche Schutzschilde eingesetzt worden. Der Ukraine werfen die Vereinten Nationen die Tötung von mindestens 80 Kindern vor.