Schwere „Straßenkämpfe“ gemeldet: Russland startet laut Kiew Großoffensive im Osten der Ukraine

Von: Patrick Mayer

Ukrainische Artillerie beschießt russische Stellungen nahe Luhansk. © Anatolii Stepanov/AFP

Die russischen Invasionstruppen haben nach Angaben des Generalstabs in Kiew mit der erwarteten Offensive im Osten der Ukraine begonnen. Es werden Kämpfe aus Kleinstädten gemeldet.

München/Kiew - Im Russland-Ukraine-Krieg* ist offenbar die erwartete Großoffensive der russischen Invasionstruppen in den Gebieten Luhansk, Charkiw und Donezk angelaufen. Es wird von schweren Kämpfen berichtet.

Ukraine-Krieg: Russland startet laut Kiew mit Großoffensive im Osten

Nach Angaben des Generalstabs in Kiew hat Moskau mit der Offensive im Osten seines westlichen Nachbarlands begonnen. „Es werden Anzeichen des Beginns der Offensive in der Östlichen Operationszone festgestellt“, teilte der Generalstab an diesem Montagabend (18. April) in Kiew mit. Hervorgehoben wurden dabei die Gebiete Charkiw und Donezk. Von Isjum im Gebiet Charkiw aus werden demnach Vorstöße in Richtung Barwinkowe und Slowjansk im Donezker Gebiet erwartet. Barwinkowe hat rund 8000 Einwohner, in Slowjansk lebten vor der endgültigen Eskalation des Ukraine-Konflikts* rund 110.000 Menschen.

Auch der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, sprach von russischen Angriffen: „Gerade ist die Kontrolle über die Stadt Kreminna verloren gegangen. Es finden Straßenkämpfe statt.“ Es sei keine Evakuierung der Kleinstadt mehr möglich. „Jede Stunde verschlechtert sich die Situation“, teilte der Gouverneur mit. In Kreminna sollen von 18.000 Einwohnern vor dem Krieg noch etwa 4000 ausharren. Schwere Kämpfe gebe es auch um die Städte Rubischne und Popasna, heißt es aus Kiew.

Der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch hatte zuvor schon über russische Vorstöße in Richtung Huljajpole im Gebiet Saporischschja im Südosten informiert. Rund 10.000 russische Soldaten sollen dabei im Einsatz sein. Der russische Angriffskrieg auf das Nachbarland dauert schon seit mehr als sieben Wochen.

Russland-Ukraine-Krieg: Moskau beginnt Großoffensive über die Separatisten-Gebiete im Osten

Nach anfänglichen militärischen Misserfolgen vor der Hauptstadt Kiew hatten Kreml-Machthaber Wladimir Putin und seine Armee die Truppen im Norden der Ukraine abgezogen, um diese für eine neue Offensive über die Separatisten-Gebiete im Osten zu sammeln. Diese war auch von internationalen Beobachtern seit Tagen erwartet worden. Zuletzt hatte Moskau verstärkte Angriffe angekündigt, nachdem unter anderem das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, der Raketenkreuzer „Moskwa“, offenbar durch ukrainische Anti-Schiff-Raketen versenkt wurde. (pm/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA