Russland setzt Hyperschallraketen ein: Was kann der Westen entgegensetzen?

Von: Fabian Müller

Ein Screenshot aus einem Video, das einen russischen Hyperschall-Marschflugkörper vom Typ Kinschal zeigt. (Archivfoto) © Russisches Verteidigungsministerium/Imago

Erstmals werden in einem Krieg in hoher Zahl Hyperschallwaffen eingesetzt. Die Nato hat darauf bislang keine Antwort. Hoffnungen machen Berichte aus Kiew – und die Forschung.

Moskau – Im Ukraine-Krieg setzt die russische Armee zunehmend auf Hyperschallwaffen. Eine Technologie, an der die USA noch forschen – und auf die EU bislang kaum eine Antwort hat. Solche Raketen vom Typ Kinschal, zu Deutsch „Dolch“, schlugen in den vergangenen Monaten in Kiew, Odessa und anderen ukrainischen Städten ein. Der Krieg in der Ukraine ist der erste weltweit, in dem solche Waffen regelmäßig eingesetzt werden.

Hyperschallwaffen seien eine der wenigen Technologien, bei denen Russland gegenüber dem Westen die Nase vorn habe, schreibt das Nachrichtenmagazin Spiegel. Neben den Raketen verfüge die russische Armee außerdem über einen modernen Hyperschallgleiter, den Awangard, die USA werden jedoch erst in Laufe des Jahres ihren Gleiter „Dark Eagle“ einsetzen können.

Hyperschallwaffen auf dem Vormarsch: Russland Vorreiter, der Westen hinkt hinterher

Solche Waffensysteme zeichnen sich, wie der Name nahelegt, durch ihr enormes Tempo aus bei gleichzeitig hoher Manövrierfähigkeit. Für die Flugabwehr ist es besonders schwer, sie rechtzeitig zu lokalisieren und abzuschießen. In der Nato wächst die Sorge, dass die Gefahr durch den Einsatz solcher Waffen für das Verteidigungsbündnis steigen könnte. Ein kleiner Hoffnungsschimmer sind vereinzelte Berichte aus der Ukraine, wonach dem Militär einige Kinschal-Abschüsse gelungen sein sollen. Flächendeckender Schutz gilt aktuell aber als unmöglich.

Derzeit wird an einer Art Abwehrschild gearbeitet. „Das Bild vom Raketenschild, durch den nichts hindurchdringt, ist ohnehin schief“, sagt Moritz Kütt vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik dem Spiegel. „Eine Abfangquote von 100 Prozent wird man nie erreichen.“

Russische Hyperschallwaffen in Ukraine-Krieg: Wie reagiert der Westen?

Von Hyperschall spricht man, wenn mindestens die Geschwindigkeit Mach 5 erreicht wird, das entspricht der fünffachen Schallgeschwindigkeit. Der Awangard soll mit bis zu Mach 20 fliegen können, ungerechnet rund sieben Kilometer pro Sekunde. Solche Gleiter werden in großer Höhe ausgesetzt, stürzen dann mit dem Sprengkörper auf ihr Ziel zu, für die Flugabwehr bleibt kaum Zeit. Das US-Militär hat enorme Ausgaben für die Entwicklung neuer Abwehrsysteme angekündigt.

Eines der Szenarien, an denen die Forscher derzeit tüfteln, ist ein Flugkörper, der feindliche Hyperschallraketen zerstört, der sogenannte Glide Phase Interceptor. Geplant ist der Start von Zerstörern auf dem Meer, an Land bräuchte es wohl eigene Abschussvorrichtungen.

Hyperschallgleiter wie den Awangard soll der Glide Phase Interceptor schon in der Gleitphase zerstören. Die Rüstungskonzerne Northrop Grumman und Raytheon Technologies arbeiten derzeit an Prototypen. Details sind nicht bekannt. Frühestes Datum der Fertigstellung: 2034. Andere Länder sind da schon weiter, die Chinesen wollen einen Hyperschalljäger entwickelt haben, der sogar wiederverwertbar ist. Aber auch hier ist unklar, wann das System zur Verfügung stehen wird.

In Israel haben sie unlängst das Raketensystem Sky Sonic vorgestellt. Sie soll feindliche Raketen nach Angaben der Hersteller bis zu einer Geschwindigkeit von Mach 10 abwehren können. Putins Awangard fliegt in etwa doppelt so schnell. In Europa ist man sich der Dringlichkeit bewusst, gleich mehrere Aufträge wurden in jüngster Zeit vergeben, ein Abfangsystem zu entwickeln. Wann die zur Verfügung stehen könnten, ist ungewiss. (fmü)