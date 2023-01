Drohgebärde im Atlantik: Putin tüftelt weiter an der Wunderwaffe „Zirkon“

Von: Jens Kiffmeier

Putin kommt seiner Wunderwaffe näher: Angeblich hat Russland den Abschuss seiner Hyperschallrakete „Zirkon“ erfolgreich simuliert. Oder ist alles nur Show?

Moskau – Sie erreichen mehrfache Schallgeschwindigkeit, sind für Abwehrsysteme praktisch unsichtbar und können auch Atomsprengköpfe tragen: russische Hyperschallraketen. Militärexperten sehen diese Rüstungsprojekte mit Grausen – vor allem, weil Russland sein Arsenal weiter ausbaut. Auf dem Atlantik soll Putins Waffenschmiede jetzt angeblich erfolgreich den Einsatz der neuen Wunderwaffe „Zirkon“ simuliert haben. Doch Zweifel bleiben. Steckt dahinter doch nur eine Propagandashow?

Mitten im Ukraine-Krieg: Russland testet angeblich neue Hyperschallrakete „Zirkon“

Seit Wochen sorgt der Einsatz der neuen Hyperschallrakete „Zirkon“ für Zündstoff. Mitten im Ukraine-Krieg hatte der Kreml angekündigt, das Waffensystem auf der Fregatte „Flottenadmiral der Sowjetunion Gorschkow“ installiert zu haben. Jetzt soll es im westlichen Teil des Atlantischen Ozeans einen ersten Test gegeben haben, wie Russlands Verteidigungsministerium laut der Nachrichtenagentur dpa auf dem Telegram-Kanal mitteilte.

Unabhängig überprüfen lassen sich die Informationen nicht. Aber den russischen Angaben zufolge wurde in einem Manöver eine erste Computersimulation durchgeführt. Dabei wurde die Rakete selbst noch nicht auf ein angenommenes Ziel in 900 Kilometer Entfernung abgefeuert. Auf dem Video ist lediglich zu sehen, wie sich die Raketenluke nach dem Feuerkommando öffnet. Der weitere Verlauf des Abschusses wurde auf den Bildschirmen modelliert. Damit sollen erst einmal die Abläufe für einen tatsächlichen Abschuss geübt werden, hieß es zur Begründung.

Für Abwehr unsichtbar: Hyperschallrakete „Zirkon“ beschleunigt auf 9000 Kilometer pro Stunde

Die „Zirkon“ ist ein Seeziel-Flugkörper mit hoher Reichweite und enormer Geschwindigkeit. Sie soll auf mehr als 9000 Kilometer pro Stunde beschleunigen können, womit sie für die Abwehr praktisch unerreichbar ist. Die „Zirkon“ gehört zum Quartett der von Russland entwickelten Hyperschallraketen, die noch nach dem Start gesteuert werden können.

Zirkon, Sarmat, Kinschal, Awangard: Russlands Arsenal an Hyperschallraketen wächst

Sollte die „Zirkon“ irgendwann einsatzfähig sein, dann vergrößert sich das russische Arsenal auf insgesamt vier Modelle. Mit den drei anderen, dem Marschflugkörper Awangard, der bodengestützten Sarmat-Rakete und den von Flugzeugen verschossenen Kinschal hatte Kremlchef Wladimir Putin dem Westen schon 2018 vor seiner Wiederwahl gedroht. Die „Zirkon“ wurde erst Anfang Januar offiziell in Dienst gestellt. Nach der „Admiral der Sowjetunion Gorschkow“ sollen weitere russische Fregatten mit dem Marschflugkörper ausgestattet werden.

Hyperschallraketen zählen zu einer neuen Klasse von Waffensystemen. Fachleute befürchten, dass ihre Entwicklung ein Wettrüsten in Gang setzt. Russland hatte im Jahr 2017 den Anfang gemacht. Mittlerweile arbeiten auch China und die USA an solchen Waffensystemen, weswegen Experten durchaus die Gefahr für ein neues Wettrüsten sehen.

Putins Hyperschallraketen: USA wären Angriffen derzeit wohl noch gewachsen

Doch wie gefährlich ist Putins angebliche Wunderwaffe? Es gilt nicht als undenkbar, dass Russland seine Fregatte mit der „Zirkon“ als Drohung vor der US-amerikanischen Küste stationieren lassen könnte. Doch ein Schiff wäre zu wenig. Nach der derzeitigen Entwicklung wäre die US-Marine der Herausforderung gewachsen, sagen Militärexperten. Um für die USA und ihre Verbündeten gefährlich zu werden, müsste Russland die Entwicklung der Hyperschallraketen massiv vorantreiben. Doch das fällt im Zuge des Ukraine-Krieges zunehmend schwerer.

Wie funktioniert eine Hyperschallrakete? Genauen Details für die Technik der russischen Hyperschallrakete „Zirkon“ sind nicht bekannt. Experten vermuten, dass sie über ein mehrstufiges Staustrahltriebwerk funktioniert. Zuerst beschleunigt die Rakete mit einem Feststoffraketentriebwerk, das während des Fluges abgesprengt wird. Danach sorgt das Design der Rakete dafür, dass Luft mit hohem Druck durch die Waffe strömt und mit Treibstoff vermischt wird. Wird das Gemisch gezündet, erreicht die Rakete Höchstgeschwindigkeit.

So verwies der Münchner Politikwissenschaftler Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr kürzlich in einem Bericht von web.de auf die Probleme der russischen Rüstungsindustrie. Der verhängte Exportstopp von Rüstungsgütern, Halbleitern und Chips mache es Putins Waffenbauern zunehmend unmöglich, die Projekte voranzutreiben. Dies treffe auch die Entwicklung der Hyperschallrakete, sagte er.

Gefahr der Hyperschallrakete Zirkon: Experten halten Test für Propaganda im Ukraine-Krieg

Ähnlich sieht es der frühere Bundeswehr-Oberst Richard Drexl. So hielt er bereits die Veröffentlichung des Videos über die Bewaffnung der Fregatte eher für einen strategischen Propaganda-Schachzug. Dahinter stecke wohl eher der Versuch, die Moral der russischen Truppe zu stärken und westliche Gesellschaften einzuschüchtern. Das sei jetzt im Moment wichtig für das russische Militär, da die Verluste hoch gewesen seien und Russland sich punktuell militärisch in der Defensive befinde, sagte er dem Medienbericht zufolge. „Da muss man schauen“, so Drexl, „wie man mit positiven Nachrichten entgegenhalten kann.“ (jkf/dpa)