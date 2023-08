Hubschrauber des russischen Geheimdienstes stürzt ab - mehrere Agenten tot, Hintergründe unklar

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Der Flugzeugabsturz von Wagner-Chef Prigoschin schlug hohe Wellen. Nun kommt es offenbar zur nächsten Tragödie in Russland.

München - Erst vor Kurzem erschütterte ein Absturz ganz Russland: Ein Flugzeug mit Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin an Bord ging zu Boden und führte zum Tod des Mannes, der einen Aufstand gegen Machthaber Wladimir Putin angezettelt hatte. Es besteht der Verdacht, dass Putin den Absturz selbst befohlen hat, um Prigoschin endgültig zum Schweigen zu bringen. Nun stürzte ein weiteres Flugobjekt mit Regierungsvertretern vom Himmel: Ein Mi-8-Hubschrauber des russischen Inlandsgeheimdienstes (FSB) stürzte in der Region Tscheljabinsk ab. Mindestens drei Menschen kamen dabei ums Leben, wie die ukrainische Kyiv Post berichtet.

Prigoschin stirbt bei Flugzeug-Katastrophe – Bilder vom Unglücksort Fotostrecke ansehen

Offiziellen Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall, als der Hubschrauber einen Trainingsflug absolvierte und in ein Waldgebiet in der Nähe des Dorfes Prudny abstürzte. „Nach vorläufigen Informationen starben drei Menschen“, sagte Gouverneur Aleksei Teksler demnach in den sozialen Medien. Es seien keine Schäden an Gebäuden oder Personen am Boden entstanden, fügte er in der Erklärung hinzu.

Zwei mögliche Ursachen für den Hubschrauberabsturz: Geräteausfall oder eingeschränkte Sicht

Vorläufige Untersuchungen des Vorfalls haben zwei mögliche Ursachen ergeben. Die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti nannte einen möglichen Geräteausfall als Grund, während der Telegram-Nachrichten-Kanal Mash darauf hinwies, dass der Hubschrauber möglicherweise aufgrund eingeschränkter Sicht und möglicher Verwicklungen mit Hochspannungsleitungen in Schwierigkeiten geraten sei.

Ein russischer Mi-8-Hubschrauber ist abgestürzt (Symbolbild). © IMAGO/Maksim Blinov

Aufgrund laxer Sicherheitsvorschriften und mangelhafter Wartung komme es laut Kiyw Post in Russland häufig zu Flugunfällen, die seit Beginn des Ukraine-Kriegs im vergangenen Jahr noch häufiger geworden sind.

Nach dem Tod von Jewgeni Prigoschin warnt ein russischer Oppositioneller davor, dass auch das Leben des Tschetschenen-Anführers Ramsan Kadyrow gefährdet sein könnte. (cgsc)