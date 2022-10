Russischer Kampfjet schießt Rakete „in Nähe“ zu britischem Flugzeug ab

Ein Iljuschin Il-76 Transportflugzeug und zwei Suchoi Su-27 Kampfflugzeuge fliegen bei der Verlegung von militärischen Einheiten und Ausrüstungen in eine Region unter Kriegsrecht in der Ostukraine. (Archivbild) © dpa

Ein russischer Kampfjet hat südlich der Krim eine Rakete „in der Nähe“ eines britischen Spionageflugzeugs abgefeuert. Das teilte Verteidigungsminister Ben Wallace nun mit.

London – Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat es bereits mehrere heikle Zwischenfälle im Zusammenhang mit russischen Kampfjets gegeben. Mehrmals drangen russische Flugzeuge etwa in fremden Luftraum ein. Nun berichtete der britische Verteidigungsminister Ben Wallace von einem weiteren extrem heiklen Vorfall.

Demnach feuerte ein russischer Kampfjet eine Rakete „in der Nähe“ eines britischen Spionage-Flugzeugs ab. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am 29. September über dem Schwarzen Meer südlich der Krim. Das berichtete Wallace dem britischen Parlament, wie übereinstimmend die britischen Zeitungen dailymail und Sun sowie die Nachrichtenagentur Reuters vermelden.

Russischer Kampfjet feuert Rakete ab – „in der Nähe“ zu britischem Flugzeug

Demnach hätten zuvor zwei russische SU-27-Kampfflugzeuge auf Patrouille über internationalem Gewässer mit dem unbewaffneten RAF RC-135 Rivet Joint-Flugzeug aus Großbritannien „interagiert“. Dabei sei es nach Wallace Angaben nicht ungewöhnlich, dass solche Flüge durch russische Flugzeuge beschattet würden. Ungewöhnlich war aber, dass dann eben eine Rakete „in der Nähe“, aber wohl nicht in Richtung des britischen Flugzeugs abgefeuert wurden. Das Aufklärungsflugzeug sei anschließend zurück in die Basis geflogen.

„Angesichts dieses potenziell gefährlichen Engagements habe ich meine Bedenken direkt meinem russischen Amtskollegen, Verteidigungsminister (Sergei) Shoigu, und dem Chef des Verteidigungsstabs in Moskau mitgeteilt“, zitiert die dailymail Wallace weiter. Minister Sergei Schoigu habe in einem Antwortschreiben von einer technischen Fehlfunktion gesprochen. Wallace selbst stellte klar, dass auch er nicht an einen absichtlichen Eskalationsversuch glaube.

Briten begrüßen Schoigus Klarstellung

Russland habe in der Antwort auch anerkannt, dass es sich um einen Vorfall in internationalem Luftraum gehandelt habe. Dieses Eingeständnis habe Wallace sehr begrüßt, denn: Es zeige, dass das russische Militär sich nicht über internationales Recht hinwegsetze.

Nach dem Vorfall hatte Großbritannien die Aufklärungsflüge vorübergehend eingestellt. Mittlerweile wurden sie wieder fortgesetzt – allerdings werden die Flieger nun von Kampfflugzeugen eskortiert.

Wallace wies in dem Bericht allgemein darauf hin, dass Russland seine Kampfflugzeuge offenbar wiederholt auf „rücksichtslose“ und „unnötige“ Weise einsetze. So würden diese „sehr, sehr“ nahe an Flugzeuge der Nato heranfliegen. Der Verteidigungsminister berichtet etwa von einem Fall, in dem ein Kampfflugzeug bis auf unter fünf Meter an ein Nato-Flugzeug heranflog.