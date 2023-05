Nato-Luftwaffe jetzt in „erhöhter Alarmbereitschaft“: Russen-Kampfjet brachte Patrouille fast zum Absturz

„Aggressive und gefährliche Manöver“

Wegen eines brisanten Vorfalls über dem Schwarzen Meer ist der Nato-„Voralarm“ ausgelöst worden. Ein russischer Kampfjet kam einem polnischen Flugzeug gefährlich nah.

Update vom 8. Mai: Der brisante Kampfjet-Vorfall über dem Schwarzen Meer hat offenbar Konsequenzen. Die Nato erhöhte die Überwachung des Luftraums. „Als Reaktion auf das gefährliche Verhalten eines russischen Militärflugzeugs in der Nähe eines polnischen Frontex-Flugzeugs über dem Schwarzen Meer bei Rumänien am Freitag wurde das Nato Air Policing in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Die Nato bleibt wachsam“, teilte das Hauptquartier des Bündnisses der polnischen Nachrichtenagentur PAP mit.

Nach einem Abfang-Manöver eines russischen Kampfjets hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex die Patrouillenflüge des betroffenen polnischen Flugzeugs vorerst ausgesetzt. Alle weiteren Patrouillenflüge würden wie geplant fortgesetzt, teilte Frontex am Montag mit. Eine Sprecherin des polnischen Grenzschutzes sagte, die Entscheidung sei gemeinsam getroffen worden.

Nato-„Voralarm“ ausgelöst: Russen-Kampfjet bringt Polen-Patrouille fast zum Absturz

Erstmeldung vom 7. Mai: Über dem Schwarzen Meer ist es bereits am Freitag zu einem enorm gefährlichen Vorfall gekommen. Ein russischer Kampfjet flog dabei mehrfach ein polnisches Patrouillen-Flugzeug so an, dass es fast abstürzte.

Nach Angaben aus Warschau war die polnische Maschine vom Typ Let L-410 am Freitag auf einem Patrouillenflug für die EU-Grenzschutzbehörde Frontex unterwegs. Während des Einsatzes über dem Schwarzen Meer sei sie dann von einer russischen Suchoi Su-35 abgefangen worden. Zu dem Zwischenfall sei es im internationalen Luftraum innerhalb des von Rumänien ausgewiesenen Einsatzgebiets gekommen, teilte die polnische Grenzwacht am Sonntag mit.

Russischer Kampfjet attackiert polnisches Flugzeug mit „aggressiven Manövern“

Das russische Jagdflugzeug habe „aggressive und gefährliche Manöver“ durchgeführt. Es sei dreimal auf das Grenzschutzflugzeug zugeflogen und habe sich auf nur rund fünf Meter genähert: „Das russische Kampfflugzeug flog direkt vor der Nase des SG-Flugzeugs und kreuzte seine Flugbahn in gefährlicher Entfernung“, heißt es in der Mitteilung aus Polen. Nach dem dritten Anflug habe sich der russische Jet dann schließlich entfernt.

Dadurch seien für die polnische Maschine enorme Turbulenzen ausgelöst worden: „Die Besatzung von fünf polnischen Grenzschutzbeamten verlor die Kontrolle über das Flugzeug und verlor an Höhe.“

Nur aufgrund ihrer hervorragenden Fähigkeiten und ihrer Gelassenheit hätten die Piloten sicher landen können, heißt es aus Polen. An Bord waren demnach fünf Personen – die beiden Piloten und drei Grenzschutzbeamte.

Nato-„Voralarm“ für Kampfflugzeuge: „Provokatives Vorgehen Russlands“

Das Flugzeug des polnischen Grenzschutzes war am Freitag auf einem Frontex-Routine-Flug unterwegs, wie das rumänische Verteidigungsministerium am Samstag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich demnach „in internationalem Luftraum über dem Schwarzen Meer“, etwa 60 Kilometer östlich des rumänischen Luftraums. Rumänische und spanische Flugzeuge seien daraufhin von der Nato in „Voralarm“ versetzt worden.

„Dieser Vorfall ist ein weiterer Beweis für das provokative Vorgehen der Russischen Föderation im Schwarzen Meer“, erklärte Bukarest. Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.

Das polnische Flugzeug ist seit dem 19. April in Rumänien stationiert und soll dort bis zum 17. Mai bleiben. Es gehört zu einem von Rumänien organisierten Frontex-Einsatz, an dem auch Spanien und Schweden beteiligt sind.

In den vergangenen Jahren haben sich Zwischenfälle mit Flugzeugen von Russland und Nato-Ländern gehäuft, auch schon vor Beginn des Ukraine-Kriegs. Oft ereigneten sich die Vorfälle über der Ostsee, aber auch über dem Schwarzen Meer und anderen Gebieten. (rjs/dpa/afp)