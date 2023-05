Russland: Kolumbianer muss wegen «Diskreditierung der Armee» in Haft

Teilen

Vor der Anklagebank des Moskauer Bezirksgerichts Presnenskij sind Handschellen zu sehen. © IMAGO/Alexander Shcherbak

Wegen angeblicher «Diskreditierung der russischen Streitkräfte» hat ein Gericht in Moskau hat einen Kolumbianer zu fünf Jahren und zwei Monaten Freiheitsentzug verurteilt.

Moskau - Die Haft soll der Angeklagte in einer Anstalt des allgemeinen Strafvollzugs absitzen, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag aus dem Gerichtssaal. Es ist der erste bekannte Fall, in dem ein Ausländer wegen Diskreditierung der Armee zu einer Haftstrafe in Russland verurteilt wurde.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft hat der Kolumbianer im vergangenen Frühjahr in einem Moskauer Einkaufszentrum Mobilfunkgeräte versteckt, mit denen dann massenhaft «Falschmeldungen über die Handlungen der russischen Streitkräfte verbreitet wurden, darunter auch über die Ermordung der Zivilbevölkerung». Er habe dabei im Auftrag und gegen Bezahlung einer ausländischen Organisation gehandelt, die mit dem US-Außenministerium verbunden sei.

Russland hat vor 15 Monaten seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Menschenrechtler werfen der russischen Armee zahlreiche Kriegsverbrechen vor, unter anderem das Massaker in der Kiewer Vorstadt Butscha. Die russische Führung bestreitet diese Vorwürfe bis heute.

Medienberichten zufolge lebte der Kolumbianer mit Aufenthaltsgenehmigung seit Jahren in Russland und hat eine Familie. Vor seiner Verurteilung ist bereits ein Fall bekannt geworden, wonach ein Gastarbeiter auf der russischen Fernostinsel Sachalin wegen «Diskreditierung der Streitkräfte» zu einer Geldstrafe verurteilt und ausgewiesen wurde. Die russischen Behörden verhängten gegen den Mann ein Einreiseverbot über 70 Jahre. (dpa)