Drohnen-„Anschlag“ auf Putin: Russland erhebt Vorwürfe - und droht Ukraine mit Reaktion

Von: Felix Durach

Maskierte Polizisten patrouillieren im Winter auf dem Roten Platz. (Symbolbild) © IMAGO/Sergei Savostyanov

Russland beschuldigt die Ukraine eines Drohnen-Angriffs auf den Kreml. Das Präsidialamt spricht von einem versuchten Anschlag auf Putin.

Moskau – Nach Angaben des russischen Präsidialamts haben die ukrainischen Streitkräfte in der Nacht zum Mittwoch versucht, mit zwei Drohnen den Kreml anzugreifen. Das berichtet unter anderen die staatliche Nachrichtenagentur Tass.

Präsident Wladimir Putin sei bei dem versuchten Angriff nicht verletzt worden, es habe auch keine Schäden an Gebäuden gegeben. Die russische Verteidigung habe den Angriff auf Putins Amtssitz abgewehrt. Die „zwei Drohnen, die den Kreml im Visier hatten“, seien in der Nacht auf Mittwoch dank eines Radarsystems „außer Gefecht gesetzt“ worden, erklärt das Präsidialamt.

Moskau wirft Ukraine Drohnen-„Anschlag“ auf Putin vor – Video zeigen Rauch über dem Kreml

Der russische Präsident hat sich den Angaben zufolge zum Zeitpunkt des Angriffs nicht im Kreml befunden. Das berichtet die Nachrichtenagentur RIA. Der Präsident arbeite am Mittwoch in Nowo Ogarjowo, außerhalb von Moskau. Auf Twitter kursieren derweil diverse Videos, die das Aufsteigen einer Rauchwolke über dem Kreml zeigen. Ein entsprechendes Video teilte unter anderem der ukrainische Kriegsreporter Illia Ponomarenko. Unklar ist jedoch, ob die Aufnahmen wirklich aus der Nacht stammen und was die Rauchwolke tatsächlich verursacht hat.

Ukraine-Krieg: Kreml berichtet Abschuss von zwei Drohnen und spricht von „Terroranschlag“

Auch Anton Geraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, teilte das Video über seinen offiziellen Twitter-Account. Dabei sprach er jedoch davon, dass Russland „zwei unidentifizierte Drohnen“ abgeschossen hätte. Weiter schrieb Geraschtschenko mit Verweis auf den Moskauer Bürgermeister, dass Drohnenstarts in Moskau ab heute verboten seien.

Iuliia Mendel, eine ehemalige Beraterin von Präsident Wolodymyr Selenskyj, schrieb zu den Vorwürfen auf Twitter: „Wie viel Vertrauen haben wir in russische Informationen über angebliche ukrainische Drohnenangriffe auf den Kreml? Nach Jahren der Lügen und Provokationen?“ Mendel vermutete in einem weiteren Beitrag, dass der Kreml den Angriff nutzen könnte, um den russischen Bürgern Angst einzujagen und sie für weitere Mobilisierungswellen zu gewinnen.

„Wir werten dies als einen geplanten Terrorangriff“, wird das russischen Präsidialamt zitiert. Es sei ein Versuch eines Angriffs auf Putins Leben gewesen. Russland behalte sich das Recht vor, darauf zu reagieren. Die Informationen können zunächst nicht unabhängig überprüft werden. (fd/rtr)