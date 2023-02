Nächster Todesfall im Kreml-Umfeld: Russischer General nach Entlassung tot aufgefunden

Von: Nail Akkoyun

Der russische Präsident Wladimir Putin während eines Gottesdiensts in der Verkündigungskathedrale im Moskauer Kreml. (Archivfoto) © Mikhail Klimentyev/Imago

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs kommt es in Russland immer wieder zu mysteriösen Todesfällen. Jetzt stirbt ein frisch entlassener General.

Moskau – Wenige Wochen nach seiner Entlassung wurde ein ehemaliger russischer General am Montag (13. Dezember) tot in seinem Landhaus aufgefunden. Wie Beamte der Strafverfolgungsbehörden gegenüber der russischen Staatsagentur Tass erklärten, soll sich der betroffene ranghohe Militär – Generalmajor Wladimir Makarow – das Leben genommen haben.

In der Vergangenheit habe Makarow in Russland die „Jagd“ auf Oppositionelle und Journalistinnen sowie Journalisten organisiert, schrieb der russische Investigativjournalist „Cheka-OPGU“ auf Telegram. Die Leiche des 72-Jährigen sei von seiner Ehefrau im Dorf Golikowo nahe Moskau entdeckt worden. Die russische Zeitung Moskowski Komsomolez betonte, dass in dem Haus Schusswaffen aufbewahrt worden seien – Makarow sei mit einer „selbst zugefügten Schusswunde im Kopf“ vorgefunden worden.

Berichten zufolge verlor er seinen Job im Januar – der Grund ist nicht bekannt. Laut dem unabhängigen russischen Nachrichtendienst Sota verfiel der frühere General nach seiner Entlassung in eine Depression. Seiner Familie habe er gesagt, er wisse „nicht, was er tun soll“.

Nicht der erste mysteriöse Todesfall: Zahlreiche Vorfälle seit Beginn des Ukraine-Kriegs

Zuvor war Makarow als stellvertretender Leiter der Anti-Extremismus-Abteilung im russischen Innenministerium angestellt. Russische Behörden verwenden den Begriff „extremistisch“ für einer Reihe von Oppositionsgruppen – wie die Anti-Korruptionsstiftung des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny – sowie für kritischen Medien.

Verdächtige Todesfälle im Zusammenhang mit dem Kreml und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sind seit langem bekannt, vor allem seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs vor rund einem Jahr. So starb der ehemalige Leiter des Moskauer Luftfahrtinstituts, Anatoli Geraschtschenko, letztes Jahr, nachdem er „mehrere Treppen hinuntergestürzt“ war. Auch der Fall des Öl-Managers Maganow, der aus einem Fenster gefallen sein soll, sorgte für Aufsehen. Darüber hinaus kamen innerhalb weniger Monate zahlreiche Oligarche ums Leben. (nak)