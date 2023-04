„Ideologische Kampagne“: Kreml prangert Rekrutierung junger Saboteure an

Von: Gregor-José Moser

Teilen

Russland wirft der Ukraine und dem Westen vor, russische Bürger für Sabotageakte zu rekrutieren. Es ist nicht die erste Anschuldigung dieser Art.

Moskau - Der Leiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow, hat den Westen und die Ukraine beschuldigt, gezielt russische Staatsbürger für Sabotageakte zu rekrutieren. Das sagte Bortnikow einer Mitteilung zufolge bei einem Treffen des russischen Antiterror-Komitees, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Vor allem junge Leute würden gezielt angesprochen, so der FSB-Chef, der von einer „ideologischen Kampagne“ der ukrainischen Geheimdienste und des Westens sprach.

Ziel der Kampagne sei es, so der Vorwurf, russische Bürger in „staatsgefährdende, terroristische und extremistische“ Aktivitäten innerhalb Russlands einzubinden. Seit Februar seien in Russland 118 „terroristische Verbrechen“ vereitelt worden, hinter denen teils Minderjährige gesteckt hätten. Bereit in der Vergangenheit hatte Moskau ähnliche Vorwürfe erhoben.

FSB-Chef Alexander Bortnikow (links) mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow im Jahr 2018 in Moskau © Mikhail Klimentyev/POOL SPUTNIK KREMLIN/AP/dpa

Putin: Westen in „terroristische Attacken“ verwickelt

Anfang April hatte der russische Präsident Putin behauptet, westliche Geheimdienste seien an „terroristischen Attacken“ in Russland sowie in von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine beteiligt gewesen. Während einer im Fernsehen übertragenen Sitzung seines Sicherheitsrats sagte Putin, es gebe „allen Grund zu der Annahme“, dass Drittstaaten und westliche Geheimdienste „in die Vorbereitung von Sabotage- und Terrorakten“ verwickelt seien.

Im März war Maxim Fomin, alias Wladlen Tatarski, bekannter Militärblogger und Unterstützer des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, bei einem Sprengstoffanschlag in einem Café in St. Petersburg getötet worden. Moskau beschuldigte Kiew und „Agenten“ des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny, an dem Mord beteiligt gewesen zu sein.

Wladimir Putin: Die politische Karriere des russischen Staatschefs in Bildern Fotostrecke ansehen

„Sabotageakte“ auf russischem Boden - Russland vermeldet auch Erfolge

In der Vergangenheit waren laut der Nachrichtenagentur AFP außerdem bereits russische Staatsbürger zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden, weil sie militärische Einrichtungen angezündet haben sollen, die für die Rekrutierung von Soldaten genutzt werden. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 hatte es mehrere Sabotageakte auf russische Militärstützpunkten gegeben.

Russland vermeldete diesbezüglich zuletzt aber auch Erfolge. Von russischen Behörden hieß es kürzlich, man habe nahe der Grenze verhindern können, dass ukrainische „Saboteure“ in russisches Staatsgebiet eindringen. Bekenntnisse zu Sabotageakten vonseiten der Ukraine gab es bisher nicht.