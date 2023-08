Russisches Kreuzfahrtschiff mit Flaschen- und Eierwürfen begrüßt: Putin-Fans an Bord komplett überrascht

Von: Bona Hyun

Zahlreiche Protestierende empfingen das russische Kreuzfahrtschiff Astoria Grande in Batumi. An Bord waren offenbar prominente Putin-Befürworter.

Tiflis – Die 800 Passagiere des Kreuzfahrtschiffs Astoria Grande sind im georgischen Schwarzmeerhafen von Batumi von Protesten überrascht worden. Am Montag (31. Juli) hatte das Schiff auf dem Rückweg nach Istanbul dort angelegt. Rund 200 Demonstrierende hielten Transparente hoch, auf denen sie Präsident Wladimir Putin für den Beginn der Invasion und für den Krieg in der Ukraine anprangerten. Berichten zufolge brachen Zusammenstöße zwischen Beamten und Demonstranten aus. Mehrere Personen wurden verhaftet.

Protestierende in Georgien begrüßen russisches Kreuzfahrtschiff mit Flaschen- und Eierwürfen

Das russische Kreuzfahrtschiff wurde von zahlreichen Protestierenden empfangen. © Vyacheslav Madiyevskyy/imago

Die Polizei nahm offenbar neun Personen fest – darunter auch eine Ukrainerin. Der Ukrainerin soll das Telefon beschlagnahmt worden sein. Sie dürfe nicht mehr telefonieren, berichtet die European Pravda. Die Protestierenden in Georgien sollen das Kreuzfahrtschiff bei der Ankunft zudem mit Eiern und Flaschen beworfen haben.

Laut georgischen Medien verschärfte die Polizei die Sicherheit und baute Metallbarrieren am Hafen. Blogger Nikolai Levshits berichtete, dass Aktivisten die Passagiere der Astoria Grande daran gehindert hätten, das Schiff zu verlassen, und den Weg des Busses versperrten, der die Touristen vom Pier abholen sollte.

Proteste gegen russisches Kreuzfahrtschiff – Passagier: „wir sind alle die Sowjetunion“

Es war der zweite Protest gegen das Kreuzfahrtschiff Astoria Grande innerhalb einer Woche. Am 27. Juli empfingen Demonstrierende die Passagiere bereits mit Protestschildern. Das Schiff legte wegen der Proteste früher ab als geplant. Ria Nowosti berichtete unter Berufung auf Daten aus der Kreuzfahrt-Vertriebsagentur, dass die Astoria Grande, die regelmäßige Kreuzfahrten aus dem russischen Hafen von Sotschi über Batumi nach Istanbul organisiert, nicht mehr im georgischen Hafen anlegen wird.

Einige Kreuzfahrtpassagiere sollen laut Berichten fragwürdige Aussagen getätigt haben. Demnach zitierte das Webportal JaMnews eine Russin, die angab, nichts davon zu wissen, dass in Abchasien – eine autonome Region, die völkerrechtlich zu Georgien gehört – russische Truppen stationiert sind. Russland sei keine Besatzungsmacht, sondern habe Abchasien von Georgien befreit. Eine andere russische Touristin erklärte offenbar, Russland sei kein Besatzer. „Wir sind alle die Sowjetunion, ein großes und schönes Land“, wurde sie zitiert.

Russisches Kreuzfahrtschiff mit Protesten empfangen – prominente Putin-Unterstützer auf der Passagierliste

Unter den Passagieren des Kreuzfahrschiffs befanden sich offenbar auch viele Prominente aus Russland und Putin-Unterstützer, berichtet Ekhokavkaza. Mit an Bord war demnach Mitja Fomin, Teilnehmer des Marathons „Za Rosiiu“ („Für Russland“), Befürworter der Krim-Annexion und ehemaliger Leadsänger der russischen Band Hi-Fi. Die Ukraine soll gegen Fomin Sanktionen verhängt haben.

An Bord ist auch die russische Band Testosteron, die für die Soldaten der russischen Streitkräfte im Militärkrankenhaus des russischen Verteidigungsministeriums in Nischni Nowgorod aufgetreten ist, sowie das Semjonowski-Regiment aus Moskau. Ein weiterer Künstler an Bord der Astoria Grande ist der belarussische Sänger Dmitry Koldun, der die Politik der Russischen Föderation unterstützte. (bohy)