Auf der Krim: Hochzeitsgesellschaft singt ukrainisches „Kampflied“ – Gericht verhängt Haftstrafen

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Ein russisches Gericht verhängt Strafen gegen sechs Hochzeitsgäste, die einen ukrainischen Protestsong gesungen haben sollen.

Insel Krim - Auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim hat ein russisches Gericht jetzt Strafen, weil Gäste einer Hochzeit einen Protestsong der Ukraine gesungen hatten. Für die Behörden im Ukraine-Krieg offenbar eine untolerierbare Provokation. Der Kreml geht seit Monaten rigoros gegen Kritiker des Angriffskrieges vor.

Das Gericht in der Stadt Bachtschissarai ordnete für sechs „Organisatoren und Teilnehmer der Hochzeit“ Haftstrafen zwischen 5 und 15 Tagen sowie Ordnungsstrafen von umgerechnet mehr als 800 Euro an, wie örtliche Medien am Mittwoch berichteten. Laut dem russischen Nachrichtenportal RBU erhielt der Besitzer des Bankettsaals, in dem die Hochzeit stattfand, eine Haftstrafe von 15 Tagen, seine Frau eine Geldstrafe, der DJ und die Tänzerin jeweils zehn Tage Haftstrafe, die Mutter des Bräutigams fünf Tage Haft, sowie die die Mutter der Braut eine Geldstrafe.

Verhaftung nach Hochzeit auf der Insel Krim: Video zeigt die feiernden Gäste

Ein Video zeigt, wie Gäste einer Hochzeit ausgelassen zu dem Lied „Chervona Kalina“ tanzen, das zum Symbol des ukrainischen Widerstands gegen den russischen Einmarsch vom Februar wurde. Besonders verärgert Russland daran offenbar die Zeile „Ukrainische Brüder von Moskauer Fesseln befreien“, die sie laut RBU der Organisation ukrainischer Nationalisten (OUN) zuschreiben.

Als rechtliche Grundlage dienten dem Gericht Paragrafen zum Verbot „nazistischer Symbolik“ und das Verbot zur Diskreditierung der russischen Streitkräfte. Der Besitzer des Restaurants distanzierte sich später in einem Video von dem Vorfall und beteuerte, sowohl die russische Invasion als auch die von Moskau eingesetzte Krimführung zu unterstützen. Bachtschissarai ist eine Hochburg der krimtatarischen Minderheit auf der Halbinsel, die zu großen Teilen die russische Oberhoheit ablehnt.

Russlands Propaganda auf der Krim

Die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim war im Frühjahr 2014 nach dem prowestlichen Umsturz in Kiew von Russland annektiert worden. Die Rückholung der Halbinsel auch mit militärischen Mitteln ist eines der erklärten Ziele der Führung in Kiew. Nach zunehmenden ukrainischen Erfolgen an der Front hatte Krim-Chef Sergej Aksjonow ein rigoroseres Vorgehen gegen pro-ukrainische Äußerungen angekündigt.

Immer wieder nennt Russland als Vorwand für das brutale Vorgehen in der Ukraine eine geplante „Entnazifizierung“ der Ukraine. Zu den in Russland verbotenen Organisationen gehört auch die ONU, die das Lied „Chervona Kalina“ gesungen haben soll.

In einer Dokumentation im Auftrag des deutschen Bundestages war im Juli die Beteiligung von Mitgliedern des ONU am Holocaust untersucht worden - mit dem Ergebnis, dass einzelne Mitglieder des ONU im zweiten Weltkrieg mit der deutschen Besatzungsmacht zusammengearbeitet hatten und an der Ermordung ukrainischer Juden und Jüdinnen beteiligt waren. Das Protestlied wird allerdings in vielfältigen Kontexten gesungen.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Kriegsgeschehen in der Ukraine lesen Sie hier. (dpa/kat)