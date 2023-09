„Dort könnten Dinge passieren“: Russland besitzt Landstreifen in der EU – Ex-Minister warnt

Von: Bettina Menzel

Russland erwarb vor Jahren ein Stück Land am Schwarzen Meer in Bulgarien. Früher ein Urlaubskomplex, bleiben die Türen nun verschlossen – ein Ex-Minister vermutet Spionage.

Kamtschija – An der Schwarzmeerküste Bulgariens liegt ein Strandabschnitt, dessen ungewöhnlicher Besitzer das Idyll inmitten des Ukraine-Kriegs auf die geopolitische Bühne hievt: Moskau erwarb das Land an der Mündung des Flusses Kamtschija und verfügt nun über einen Freizeitkomplex direkt am Schwarzen Meer, wie Radio Free Europe berichtete. Selbst der russische Außenminister Sergej Lawrow erwähnte Kamtschija in einer seiner Reden als wichtigen Einflussbereich. Experten sehen Russlands Landabschnitt mitten in Nato- und EU-Gebiet kritisch.

Ukraine-Krieg: Deshalb besitzt Russland einen Landstrich an der bulgarischen Schwarzmeerküste

Ausländischen Akteuren war es um die Jahrtausendwende nicht erlaubt, Land in Bulgarien zu erwerben. Durch einen Trick gelang es Russland aber doch: Man registrierte ein Unternehmen in Bulgarien, das aber eigentlich der Moskauer Stadtverwaltung gehörte, und kaufte das Land bei Kamtschija nach und nach vom bulgarischen Staatsunternehmen „Balkanturist“ auf. Ab 2003 begann Moskau zunächst kleine Grundstücke zu erwerben, doch offenbar wurde der Kreml immer hungriger. Im Jahr 2008 verkaufte die bulgarische Regierung fast 80 Hektar im Dorf Bliznatsi für nur 9,7 Lew (damals etwa 6,8 Euro) pro Quadratmeter an Moskau, wie aus einem Investigativreport des Portals Dvevenik aus dem Jahr 2020 hervorgeht.

„Ein Vergleich mit den Preisen ähnlicher Grundstücke zur gleichen Zeit zeigt, dass diese für mehrere hundert Euro pro Quadratmeter verkauft wurden“, so der Report weiter, der von einem der „skandalösesten Geschäfte mit staatlichem Eigentum“ in der postkommunistischen Ära des Landes spricht. Die bulgarische Regierung des damaligen Premierministers Sergej Stanischew stellte darüber hinaus 7,7 Millionen Lew (damals etwa 3,9 Millionen Euro) für den Bau einer über zehn Kilometer langen Wasserleitung zum Komplex bereit und zahlte dies aus bulgarischen Staatskassen.

Kamtschija-Komplex schließt seine Türen – und gelangt auf die Agenda des russischen Präsidenten

Offiziell ist der Freizeitkomplex aus Hotels, Sportanlagen, Schulen, Schwimmhallen und einem Planetarium ein Urlaubsort und ein „kultureller und humanitärer Spielplatz“ für russische Kinder, die ihre Ferien dort verbringen können. Es sei nur logisch, dass der Komplex auch dazu diene, die Interessen Russlands in Europa zu vertreten, so der Dvevenik-Report weiter. „Meistens waren die Touristen Kinder, Veteranen des Zweiten Weltkriegs und alleinstehende Mütter“, erklärte Emanuil Manolov, Bürgermeister der Gemeinde Avren in der Region Kamtschija gegenüber Radio Free Europe. Zuletzt schrieb das Urlaubsparadies allerdings rote Zahlen, die Situation wurde durch die Corona-Krise noch verschärft.

Ende 2019 hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow angekündigt, dass der Nationale Sicherheitsrat Russlands „in Anwesenheit von Präsident Wladimir Putin“ die Übertragung des Eigentums an dem Ferienkomplex an den russischen Staat erörtere. Kamtschija sei ein „Soft-Power-Tool“ für den Kreml, hieß es damals. Als Soft-Power gilt eine Form der politischen Machtausübung, die über eine Vorbildfunktion, Attraktivität und die Vermittlung eigener Normen und Werte funktioniert, erklärt die Bundeszentrale für politische Bildung.

Im vergangenen Jahr hatte die Moskauer Stadtverwaltung bekannt gegeben, „aufgrund der schwierigen geopolitischen Lage“ den Komplex zu schließen. Die Türen der Spas, Schwimmhallen und Veranstaltungssäle bleiben seitdem verschlossen, ein privater Sicherheitsdienst bewacht das Gelände, wie Radio Free Europe berichtete.

Experten warnen, doch werden nicht gehört: „Dinge könnten passieren“

Seit über einem Jahr wütet der Ukraine-Krieg, doch Russland hat mit Kamtschija noch immer einen Landstrich mitten in Nato- und EU-Territorium in seinem Besitz. Aktivisten und ehemalige bulgarische Beamte versuchten daher zuletzt, die Regierung ihres Landes zu überzeugen, das Gebiet zurückzugewinnen. „Der bulgarische Staat hat keine Möglichkeit, zu kontrollieren, was dort geschieht. Und wir glauben, dass Kamtschija für Zwecke genutzt wird, die unsere nationale Sicherheit bedrohen“, warnte ein Experte im Gespräch mit Radio Free Europe. „Im Inneren des Komplexes könnten Dinge passieren, von denen die bulgarischen Behörden nichts wissen“, so der Anwalt Vassil Tankov.

„Die Tatsache, dass Russland seine Botschaften im Ausland für Spionagezwecke nutzt, sollte der bulgarischen Regierung eine Warnung sein“, sagte etwa Bulgariens früherer Außenminister Solomon Passy über das Thema. Russland nutze fast alle seine Einrichtungen im Ausland für Spionage, gibt der Ex-Minister zu Bedenken. Doch die Warnungen werden offenbar nicht gehört: Derzeit habe man keine Informationen über mögliche Bedrohungen der nationalen Sicherheit Bulgariens, die vom Kamtschija-Komplex ausgehen, hieß es in einer Antwort des nationalen Ministerrats des Landes auf eine Anfrage von Radio Free Europe.

Anwälte argumentieren unter anderem, dass es zum Zeitpunkt des Kaufes ausländischen Akteuren nicht erlaubt war, Land in Bulgarien zu erwerben und das Geschäft mit Russland damit hinfällig sei. Gleichzeitig räumen Experten aber ein, dass der rechtliche Nachweis einer betrügerischen Absicht nicht leicht ist. Das Land mit rechtlichen Mitteln aus den Händen des Kreml zu lösen, gestaltet sich damit schwierig.