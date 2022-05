„Wunderwaffe“: Selenskyj sieht Russland wie Nazi-Deutschland scheitern

Ein deutsches Wort, bekannt aus der Nazi-Propaganda, dient Wolodymyr Selenskyj zur Verdeutlichung seiner These: Russlands Invasion stehe vor dem Scheitern, meint er.

Kiew - Der Ukraine-Krieg tobt weiter mit großer Brutalität. Russland verbuchte mit der völligen Einnahme Mariupols nach dem Fall des Stahlwerks Asow und anderen Eroberungen im Südosten der Ukraine zuletzt Erfolge. Doch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht sich offenbar aktuell in der überlegenen Position. Er schildert die Lage der Invasoren als relativ aussichtslos: Jüngste Berichte Russlands über den Einsatz von Laserwaffen trieben Selenskyj gar zu einem gewagten Vergleich.

Putins „Wunderwaffen“: Vergleichbar mit NS-Propaganda im Zweiten Weltkrieg?

Selenskyj äußert sich in einem am Donnerstag (19. Mai) auf der offiziellen Website des Präsidenten geposteten Video zur Ankündigung Russlands, Laserwaffen in den Kämpfen einzusetzen.

Der ukrainische Präsident setzte zu einem extremen Vergleich an – mit der Propaganda Nazi-Deutschlands über angebliche „Wunderwaffen“. Eine solche habe das Hitler-Regime seinem Heer kurz vor der deutschen Niederlage ebenfalls versprochen, in der Hoffnung, noch eine Wendung des Kriegsgeschehens herbeizuführen. Je mehr dieser Propaganda verbreitet worden sei, desto klarer sei abzusehen gewesen, dass Deutschland keine reale Chance mehr auf einen Sieg gehabt habe.

Auch Russland versuche nach drei Monaten erbitterter Kämpfe nun, seine „Wunderwaffe“ zu finden. Und sei mit Laser-Waffen wohl fündig geworden. „All das zeigt klar das völlige Scheitern der Invasion auf“, lautete Selenskyjs Urteil. Am Versuch, sich mit Wunderwaffen einen militärischen Trumpf herbeizureden, zeige sich Russlands Angst, katastrophale strategische Fehler einzugestehen. Bemerkenswert sei alleine schon, dass Russland mithilfe der Laser Munition sparen wolle oder müsse – und das offen zugebe.

„Wunderwaffen“: Eine Propagandastrategie seit dem ersten Weltkrieg nun von Putin neu aufgelegt

Den Begriff „Wunderwaffe“ hatte insbesondere die NS-Propaganda während des Zweiten Weltkrieges genutzt. Das Magazin Stern rekonstruierte die Rolle vermeintlicher Spezialwaffen, deren Wirksamkeit die Nazi-Propaganda vor der sich abzeichnenden Niederlage überzeichnete, um die Moral der eigenen Seite zu stärken und Gegner einzuschüchtern.

So hab es etwa die „Superkanone“ der Nazis gegeben - eine sogenannte Mehrkammerkanone, die im Lauf alle paar Meter neu gezündet wurde und so auf extrem hohe Schuss-Reichweiten kommen sollte. Das Geschütz sei tatsächlich zum Einsatz gekommen, allerdings waren die ursprünglichen Pläne für diese Waffe und wohl auch die verbreiteten Berichte dazu weitaus einschüchternder als die tatsächliche Wirkung.

Andere Beispiele seien das sogenannte „Rotkäppchen“ und der „Pfeifenreiniger“ – Vorläufer der heutigen Panzerabwehrraketen – gewesen oder die Flugabwehrrakete „Taifun“ und die Gleitbombe „Ruhrstahl“. Diese Waffen hätten zwar technisch oft tatsächlich einen Fortschritt der damaligen deutschen Waffentechnik dargestellt, militärisch seien sie aber weitgehend uninteressant gewesen, da sie nicht wirklich sinnvoll einsetzbar gewesen seien, schreibt der Stern.

Auch im Ukraine-Krieg glaubt Selenskyj nicht an eine Kriegswendung durch neue Waffen: „Während sie mit mehr und mehr ‚Wunderwaffen‘ ankommen, werden die ukrainischen Streitkräfte und all unsere Unterstützer das Land Schritt für Schritt befreien“, versprach der ukrainische Präsident in dem Video. „Wie lange das dauern wird?“ Die Antwort könne nur das weitere Kriegsgeschehen geben, aber man versuche sein Bestes: „So bald als möglich“, fügte Selenskyj noch hinzu.

Laserwaffen im Ukraine-Krieg: Herstellung bestätigt, unter anderen auch in Deutschland

Der Einsatz von Laserwaffen im Ukraine-Konflikt ist indes keineswegs ausgeschlossen: Was nach Science-Fiction-Streifen klingt, ist nämlich schon lange Realität. Laserwaffen werden von der Militärindustrie hergestellt und ihnen wird ein großes Potenzial bei der Kriegsführung beigemessen, berichtet die dpa. Neben Russland setzen die USA, China, die Türkei, Indien und sogar Deutschland auf ihre Entwicklung. Doch in großem Stil wurden die Waffen in Kriegen bislang nicht eingesetzt.

Trifft im Einsatz ein Hochenergie-Laserstrahl - bestehend aus Photonen, also Licht - auf eine Oberfläche, erhitzt sich diese enorm. Dabei muss der Strahl durchgehend auf der exakt gleich Stelle bleiben, damit dort sehr schnell eine starke Erhitzung erzeugt werden kann. So können zum Beispiel Drohnen anfangen zu brennen oder Stahlträger schmelzen. Die Laserstrahlen können sogar unsichtbar sein - was sie im Kriegseinsatz umso gefährlicher macht.

Auch in Deutschland standen trotz dieser Gefahren bereits Vorschläge im Raum, Laserwaffen nicht nur herzustellen, sondern für den eigenen Militäreinsatz zu testen: Im März 2021 etwa erklärte die damalige Bundesregierung, bis Ende 2022 an Bord der deutschen Fregatte „Sachsen“ einen 20-Kilowatt-Laser erproben zu wollen. Ob der Einsatz bereits stattgefunden hat, ist nicht bestätigt. Bestätigt wurde allerdings, dass bereits die bayrische Polizei Laserwaffen in ihren Trainings einsetzt. Diese sind aber erklärtermaßen völlig ungefährlich. (mvz mit dpa)