Russland löscht Identität der Ukraine und ganze Städte aus

Zerstörtes Wohngebiet in der Ukraine © IMAGO/Esteban Biba

Nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden will Wladimir Putin, der russische Staatschef, versuchen «die Identität der Ukraine auszulöschen».

Tokio - Dies zeigten die russischen Bombardements ziviler Ziele in der Ukraine, darunter Schulen, Krankenhäuser und Museen, sagte Biden am Montag in Tokio bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem japanischen Regierungschef Fumio Kishida. Putin, der Präsident der Russischen Föderation, könne die Ukraine nicht besetzen, aber ihre Identität untergraben. «Ich glaube, Putin versucht, die Identität der Ukraine auszulöschen», sagte der US-Präsident. Putin müsse für seine «Barbarei» in der Ukraine einen hohen Preis bezahlen, betonte Biden mit Blick auf die Sanktionen gegen Russland.

Russland will ganze Städte auslöschen

Nach Meinung des ukrainischen Parlamentsabgeordneten Dmytro Lubinets versucht die russische Besatzung in der Ostukraine, «ganze Ortschaften und Städte auszuradieren». Vor allem die zivile Infrastruktur werde angegriffen, sagte Lubinets am Montag im ARD-«Morgenmagazin» laut Übersetzung des Senders. Dies betreffe die Stromversorgung und Wasserleitungen, aber auch Schulen und Krankenhäuser. «Es sieht so aus, die Russen bekämpfen nicht die ukrainischen Streitkräfte, sondern das ganze Volk», sagte der Parlamentarier weiter. Deshalb appelliere die Ukraine an die internationale Öffentlichkeit, die Situation als Genozid des ukrainischen Volkes anzuerkennen.

Die ukrainische Regierung bemühe sich nach Kräften, die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus den umkämpften Gebieten zu organisieren, sagte Lubinets. Die Behauptung Moskaus, Ukrainer würden nach Russland in Sicherheit gebracht, tat er ab. «Russische Propaganda verzerrt wie immer die Tatsachen», sagte der Politiker. «Die Russen zwingen die Menschen zur Evakuierung nach Russland - also mit Gewaltanwendung.» Unter den Verschleppten seien auch viele Kinder. (dpa)