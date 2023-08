Russland löst das Sacharow-Zentrum auf: „Ausländische Agenten“

Teilen

Ein Blick auf das Sacharow-Zentrum in Russlands Hauptstadt Moskau. (Archivfoto) © Valery Sharifulin/Imago

Russlands Justiz greift weiter rigoros durch: Nun muss das Sacharow-Zentrum, das sich mit Menschenrechten befasst, aufgelöst werden.

Moskau – Die Justiz in Russland hat das Sacharow-Zentrum aufgelöst. Ein Gericht in der Hauptstadt Moskau erklärte am Freitag zur Begründung, in dem Zentrum fänden nicht genehmigte Konferenzen und Ausstellungen statt. Das nach dem Dissidenten und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow benannte Menschenrechts-Zentrum war vor knapp drei Jahrzehnten gegründet worden.

Bereits Anfang des Jahres hatten Moskauer Behörden das Zentrum geschlossen und alle Mietverträge aufgekündigt. Es handle sich beim Zentrum um „ausländische Agenten“, hieß es. (afp)