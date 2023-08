Razzia auf der Suche nach Rekruten: Putins Militär fasst im Ukraine-Krieg wohl Migranten ins Auge

Von: Gregor-José Moser

Russland braucht für seinen Krieg gegen die Ukraine Soldaten. Dabei greift Putins Militär wohl auch auf Arbeitsmigranten zurück.

St. Petersburg/Moskau - Im russischen Sankt Petersburg haben die Behörden kürzlich Razzien gegen illegal eingereiste Arbeitsmigranten durchgeführt. Unter anderem die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete von einer Razzia in einem Gemüselager, in dem rund 400 ausländische Arbeiter tätig gewesen sein sollen. Mehr als 100 von ihnen hatten demnach bereits einen russischen Pass - und sind zu einem Rekrutierungsbüro des Militärs gebracht worden, um sich dort für den Militärdienst registrieren zu lassen.

Der russischen Wirtschaftsnachrichtenagentur RBC zufolge haben die Strafverfolgungsbehörden in Russland ein neues Verfahren eingeführt. Es werde genutzt, um Migranten mit russischer Staatsbürgerschaft zu Rekrutierungsstellen zu bringen. Beide Nachrichtenagenturen berufen sich auf Informationen aus dem russischen Innenministerium.

Russische Soldaten bei einer Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau (Symbolbild). Russland bemüht sich mit allen Mitteln um neue Rekruten. © IMAGO/Bulkin Sergey / Russian Look

Migranten für das Militär: Russland setzt auf Zwang und Anreize

Schon seit längerem ist bekannt, dass das russische Militär neben Häftlingen auch Arbeitsmigranten als Rekruten für den Ukraine-Krieg anwirbt. Dabei ist nicht immer Zwang im Spiel. So unterzeichnete Präsident Wladimir Putin im März ein Dekret, das Einwanderern den Weg zur Staatsbürgerschaft erleichtert, wenn sie sich für ein Jahr für den Militärdienst verpflichten, wie das Portal Newsweek berichtete.

Sobald Migranten die russische Staatsbürgerschaft erworben haben und an einem Wohnort in Russland gemeldet sind, müssen sie sich innerhalb von zwei Wochen bei einem lokalen Militäreinberufungsamt registrieren. Darüber hinaus gibt es Berichte, denen zufolge Russland auch in seinen besetzten Gebieten in der Ukraine zwangsrekrutiert. Wer nicht kooperiert, wird deportiert.

Russlands großangelegte Kampagne im Werben um Freiwillige

Teil der Anwerbe-Kampagne ist auch ein weiteres Dekret Putins, das sich vor allem an russische Staatsbürger richtet. Es sieht für Freiwillige ebenso wie für mobilisiertes Militärpersonal eine Lebens- und Krankenversicherung vor. Außerdem sollen Rekruten nach dem Dienst wieder in ihre alte Arbeitsstelle zurückkehren können und sie müssen während des Dienstes Bandkredite nicht abbezahlen. Mit Werbeplakaten auf den Straßen und Anzeigen in Online-Netzwerken versuchen Militär und Regierung dafür Aufmerksamkeit zu schaffen.

Seit dem Aufstand der Söldnertruppe Gruppe Wagner gibt es Spekulationen, dass es der russischen Armee künftig an Soldaten mangeln könnte. Erst kürzlich hatte Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew das zurückgewiesen und verkündet, dass sich seit Jahresbeginn 230.000 neue Soldaten in die russische Armee eingeschrieben hätten. Die BBC Russia bezweifelt diese Zahlen jedoch. (JuGo)