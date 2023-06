Russen fliehen offenbar vor „Bürgerkrieg“: Keine Direktflüge aus Moskau mehr zu haben

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Die Wagner-Gruppe rückt auf Moskau vor und treibt Russlands Elite wohl in die Flucht: Es gibt Berichte von Privatmaschinen, die in der Hauptstadt abheben.

Moskau - Es herrscht Chaos und Ungewissheit in Russland. Die Wagner-Gruppe scheint einen Putsch gegen das Regime von Präsident Wladimir Putin zu unternehmen, es gibt Berichte von Panzern in Moskau und vorrückenden Truppen innerhalb des Landes. Die aktuelle Situation veranlasst wohl viele Russen zu einer spontanen Flucht ins Ausland. In den sozialen Netzwerken wird spekuliert, dass die Moskauer Elite nicht zögert, und angesichts der nahenden Gefahr durch immer näher kommende Wagner-Söldner so schnell wie möglich abheben wollen.

Der Machtkampf in Russland treibt die Elite offenbar in die Flucht. Mehrere Privatflieger heben in Moskau ab. © Maksim Blinov/imago

Direktflüge ab Moskau ins Ausland ausverkauft? Auch Gerüchte um Putin-Flucht

Auch der Spiegel berichtet von Recherchen auf der Plattform Flightradar24. Demnach seien Tickets für direkte Verbindungen von Moskau nach Tiflis, Astana und Istanbul nicht mehr zu bekommen. In St. Petersburg scheint die Lage ähnlich zu sein. Der Korrespondent der Kiev Post, Jason Jay Smart, berichtet, dass viele Charterflüge und Privatjets starten. Sie würden aus St. Petersburg fliehen. Gleichzeitig treffen „tonnenweise“ russische Militärfahrzeuge in der Stadt ein. „Sind die Reichen und Mächtigen besorgt, dass etwas passieren könnte?“, fragt er auf Twitter.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Auch Spekulationen über eine mögliche Flucht per Flugzeug von Wladimir Putin gibt es. So berichtete die Nachrichtenagentur Nexta, dass Putins Spezialflugzeug Il96-300PU 14:16 Uhr Moskauer Zeit von Moskau in Richtung St. Petersburg startete. Laut FlightRadar wurden keine weiteren Daten angegeben und der Flug verschwand aus dem Trackingsystem in der Nähe von der russischen Stadt Twer. Einer von Putins Wohnsitzen soll in der Region Twer liegen. Das Flugzeug sei für die Führung der Streitkräfte ausgerüstet. Der Kreml hat die Spekulationen aber bereits zurückgewiesen. „Putin arbeitet im Kreml“, sagte Sprecher Dmitri Peskow am Samstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Auch Ministerpräsident Michail Mischustin befand sich nach offiziellen Angaben an seinem Arbeitsplatz in Moskau.

Machtkampf in Russland: Putin will Prigoschin „bestrafen“

Zuvor war der monatelange Machtkampf zwischen der russischen Führung und dem russischen Söldnerchef Jewgeni Prigoschin eskaliert. Der Chef der privaten Wagner-Truppe brachte nach eigenen Angaben im südrussischen Rostow am Don wichtige militärische Objekte unter seine Kontrolle. In Moskau war daraufhin der Anti-Terror-Notstand verhängt worden. Putin stellte sich am Samstag öffentlich gegen Prigoschin und brandmarkte ihn als „Verräter“. Russland führt seit 16 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Neben der russischen Berufsarmee waren auch die Wagner-Söldner bislang eine wichtige Einheit. (cgsc mit dpa)